Gratuito: orquestra e coral se apresentam no Teatro Celina Queiroz

O Coral Vozes de Iracema e a Orquestra do Instituto de Música Jacques Klein se apresentam neste sábado, 24, a partir das 17 horas, no Teatro Celina Queiroz. O evento reúne jovens talentos do instituto e tem entrada gratuita.

A apresentação conta com um repertório de autores consagrados, como Richard Wagner. Segundo o maestro Luís Maurício Carneiro, o grupo transita entre o erudito e o popular. "Como de costume, apresentando um repertório eclético, caminhando desde a música erudita até a popular, os grupos farão performances de extrema qualidade artística e criatividade”, adianta o maestro.



Os grupos são compostos por 53 músicos, sendo 23 na orquestra e 30 no coral. Entre os componentes está Rute Oliveira, de 20 anos. Moradora do bairro José de Alencar, em Fortaleza, a jovem toca violoncelo e defende que o instituto é como uma "segunda casa".

“Não só a orquestra, mas o instituto representa minha segunda casa. Quando estou lá, me sinto bem. Posso chegar muito mal, mas quando entro em contato com meus amigos e professores me sinto muito melhor”, afirma Rute. A violoncelista disse ainda que pretende seguir a carreira musical. “Meus maiores sonhos, daqui uns 5 anos, são virar professora de violoncelo e fazer parte da equipe do Instituto”, releva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Instituto de Música Jacques Klein

O Instituto de Música Jacques Klein atua em bairros de Fortaleza que apresentam baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), atendendo atualmente crianças a partir dos 4 anos de idade. Através do Programa de Música Jacques Klein (PMJK), oferece atividades musicais, que atualmente atende mais de 400 alunos, desde a iniciação musical até a especialização no instrumento de sua escolha.

Coral Vozes de Iracema e Concerto Orquestra Jacques Klein

Quando: 24 de junho, às 17 horas

24 de junho, às 17 horas Onde: Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321)

Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321) Mais informações: @sou.imjk



Sobre o assunto Instituto Jacques Klein abre temporada de apresentações no TJA

Orquestra faz homenagem aos 10 anos do Instituto Jacques Klein

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui