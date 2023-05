Tati Quebra Barraco faz show em Fortaleza nesta sexta, 12

No dia 26 de maio, a Kosmika Club completa um ano de sua inauguração. Localizada no antigo espaço do Órbita Bar, a boate chegou em 2022 com a proposta de unir diversos ritmos musicais. Para comemorar o aniversário, o local apresenta o Kosmos Festival, que tem início nesta sexta-feira, 12. Tati Quebra Barraco, Brendynha, Thayssa Maravilha e Gabryell Urlan são as atrações que estarão divididas entre as sextas-feiras do mês.

Nesta sexta, 12, às 22 horas, Tati Quebra Barraco e Brendynha se apresentam. Os ingressos já se encontram no terceiro lote. Na próxima sexta, 19, no mesmo horário, Thaysa Maravilha fará o show trazendo os hits do quadradinho de oito. Gabryell Urlan fecha a comemoração no dia 26, última sexta-feira do mês.

“Foi um ano de muito aprendizado. Substituímos todo o saudosismo e admiração pela antiga locação, e trouxemos um novo formato. Eu sempre fui muito ciente de que a geração do Dragão do Mar é a mesma geração do Instagram e do Tik Tok, ou seja, eles querem os hits que dominam as trends. E nossa característica é dar espaço para todos os ritmos: funk, pop, axé, forró. Temos tentado trazer bandas que não estão em evidência em outras casas do Dragão do Mar”, explica Edgel Joseph, jornalista e sócio do local.

Ele ressalta ainda seu desejo de dar mais opções para a comunidade LGBTQIAP+ e fala sobre a comemoração ser acessível. “Eu tive muito cuidado em trazer atrações que realmente tivessem um apelo popular, mas que, ao mesmo tempo, não dificultassem a acessibilidade para o evento. Queremos que todos continuem frequentando a Kosmika. Decidimos unir a memória afetiva com o atual cenário musical na Cidade”, finaliza.

Programação

Sexta-feira, 12, às 22 horas

- Show com Tati Quebra Barraco e Brendynha



Sexta-feira, 19, às 22 horas

-Show com Thaysa Maravilha



Sexta-feira, 26, às 22 horas

-Show com Gabryell Urlan



Kosmos Festival



Quando: abertura sexta, 12, às 22 horas

abertura sexta, 12, às 22 horas Onde: Kosmika Club (Rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema)

Kosmika Club (Rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$70 (Camarote) e R$50 (Individual). À venda no site OutGo

R$70 (Camarote) e R$50 (Individual). À venda no site OutGo Mais informações: @kosmika_club

