Morre Tom Noonan, vilão do filme ‘RoboCop 2’, aos 74 anos

Morre Tom Noonan, vilão do filme ‘RoboCop 2’, aos 74 anosAtor Tom Noonan marcou gerações como Francis Dollarhyde em "Caçador de Assassinos" e como Cain em "RoboCop 2"
O cinema norte-americano se despede de um de seus rostos mais inquietantes. O ator Tom Noonan morreu no último sábado, 14, aos 74 anos.
Conhecido por personagens intensos e frequentemente sombrios, ele construiu uma carreira marcada por papéis que exploravam sua presença física imponente e sua capacidade de mergulhar na complexidade psicológica de figuras à margem.
Em "Manhunter" (“Caçador de Assassinos”), deu vida ao perturbador Francis Dollarhyde, assassino em série atormentado que se tornaria uma das interpretações mais lembradas das adaptações do universo de Hannibal Lecter para o cinema.
Já em "RoboCop 2", encarnou Cain e sua versão cibernética, RoboCain, vilão que elevou o tom sombrio da ficção científica policial.
No filme "The Last Action Hero" (“O Último Grande Herói”), participou da sátira de ação estrelada por Arnold Schwarzenegger, enquanto em "The Monster Squad" (“Deu a Louca nos Monstros”) vestiu a pele do monstro de Frankenstein, reinterpretando um dos ícones clássicos do terror com humanidade e estranheza na medida certa.
A versatilidade também o levou à televisão. Na série "12 Macacos", interpretou o enigmático Homem Pálido ao longo de 18 episódios, reforçando sua habilidade para papéis misteriosos e ameaçadores.
Mais recentemente, participou da animação "Animals", emprestando sua voz a personagens do universo irreverente da produção.
Tom Noonan era figura respeitada no teatro nova-iorquino desde os anos 1970
Dramaturgo e diretor, Tom Noonan escreveu e encenou peças que circularam pelo circuito alternativo, consolidando-se como artista completo.
A morte foi confirmada pela atriz Karen Sillas, colega de trabalhos anteriores, que informou que ele faleceu de forma tranquila, sem detalhar a causa. A notícia mobilizou fãs e profissionais da indústria, que destacaram a dedicação de Noonan ao ofício e a coragem dele de assumir personagens difíceis.