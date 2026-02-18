Morre Tom Noonan, vilão do filme ‘RoboCop 2’, aos 74 anos

Tom Noonan, eterno vilão do cinema, morre aos 74 / Crédito: Cena do filme RoboCop 2/ Orion Pictures/ Divulgação

O cinema norte-americano se despede de um de seus rostos mais inquietantes. O ator Tom Noonan morreu no último sábado, 14, aos 74 anos. Conhecido por personagens intensos e frequentemente sombrios, ele construiu uma carreira marcada por papéis que exploravam sua presença física imponente e sua capacidade de mergulhar na complexidade psicológica de figuras à margem.

Em "Manhunter" (“Caçador de Assassinos”), deu vida ao perturbador Francis Dollarhyde, assassino em série atormentado que se tornaria uma das interpretações mais lembradas das adaptações do universo de Hannibal Lecter para o cinema.

Já em "RoboCop 2", encarnou Cain e sua versão cibernética, RoboCain, vilão que elevou o tom sombrio da ficção científica policial. No filme "The Last Action Hero" (“O Último Grande Herói”), participou da sátira de ação estrelada por Arnold Schwarzenegger, enquanto em "The Monster Squad" (“Deu a Louca nos Monstros”) vestiu a pele do monstro de Frankenstein, reinterpretando um dos ícones clássicos do terror com humanidade e estranheza na medida certa.

