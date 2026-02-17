Público lota Mercado dos Pinhões no último dia de Carnaval

Público lota Mercado dos Pinhões no último dia de foliaClima tranquilo, roupas leves e muito brilho marcaram o encerramento do Carnaval no Mercado dos Pinhões, em Fortaleza. A programação musical foi do rock, axé até internacionais
Resumo
Foliões trocaram fantasias pesadas por brilho e roupas leves
A banda Selvagens à Procura de Lei foi o destaque do palco
O público elogiou a segurança e o horário da programação
O evento encerrou a temporada 2026 com astral elevado
O clima de despedida do Carnaval em Fortaleza foi marcado por tranquilidade, brilho e muita música no Mercado dos Pinhões, tradicional ponto de encontro de foliões no Centro da Capital. A programação desta terça-feira, 17, começou às 16 horas e reuniu público animado para o último dia de folia.
Desde o sábado, 14, o espaço vinha sendo ocupado por uma energia característica da temporada carnavalesca. No encerramento, as fantasias completas deram lugar a produções mais leves e confortáveis. Roupas estampadas dominaram o cenário, enquanto o brilho e os acessórios como tiaras, chapéus e óculos se destacaram entre o público.
Cronograma musical
A programação musical abriu com o DJ Seike, tocando o repertório com sucessos de Anitta, Kanalha e Pabllo Vittar. Em seguida, a banda Selvagens à Procura de Lei tomou conta do palco e fez o público cantar em coro músicas como "Brasileiro" e "Massarrara", que agitou toda a plateia.
Após o show, o grupo Sardinha Elétrica sustentou o ritmo da apresentação. O encerramento ficou por conta do Iracema Bode Beat, que manteve o astral do público até o fim da programação.
Entre os presentes, um detalhe chamou atenção: um enorme sombreiro mexicano que se destacava na multidão. O adereço pertencia ao médico Alfredo Falcão, de 30 anos. Ele escolheu o Mercado dos Pinhões para aproveitar o último dia de Carnaval por conta da irmã, Rebeca, backing vocal da banda Selvagens à Procura de Lei, e do amigo Saulo Carvalho, produtor musical e integrante do Sardinha Elétrica.
Para montar a fantasia, Alfredo utilizou peças que já tinha em casa. A máscara usada na composição foi trazida do México por seu pai. A inspiração veio de seu personagem favorito, El Toro Fuerte, do desenho animado "As Aventuras de Jackie Chan".
Quem também aproveitou a programação foi a assistente industrial Victoria de Carvalho, 25, que esteve no local ao lado do namorado, Hélio Neto, 24. Segundo ela, a escolha pelo polo do Mercado dos Pinhões se deu principalmente pela apresentação da banda Selvagens à Procura de Lei.
"Eu escolhi os Pinhões hoje por conta da banda Selvagens à Procura de Lei, que eu gosto muito", afirmou.
Victoria também elogiou o horário das atrações. "Achei o horário muito bom. Não começa e nem termina tão tarde, está muito tranquilo por enquanto", destacou. Para o próximo ano, ela sugere a ampliação da programação e a inclusão da Quarta-feira de Cinzas no calendário oficial.