Público lota Mercado dos Pinhões no último dia de Carnaval

Brilho e Diversidade musical marcam carnaval no Mercado dos Pinhões / Crédito: George Sousa/O POVO

Resumo O Mercado dos Pinhões teve despedida tranquila do Carnaval

Foliões trocaram fantasias pesadas por brilho e roupas leves

A banda Selvagens à Procura de Lei foi o destaque do palco

O público elogiou a segurança e o horário da programação

O evento encerrou a temporada 2026 com astral elevado O clima de despedida do Carnaval em Fortaleza foi marcado por tranquilidade, brilho e muita música no Mercado dos Pinhões, tradicional ponto de encontro de foliões no Centro da Capital. A programação desta terça-feira, 17, começou às 16 horas e reuniu público animado para o último dia de folia.

Desde o sábado, 14, o espaço vinha sendo ocupado por uma energia característica da temporada carnavalesca. No encerramento, as fantasias completas deram lugar a produções mais leves e confortáveis. Roupas estampadas dominaram o cenário, enquanto o brilho e os acessórios como tiaras, chapéus e óculos se destacaram entre o público.



Cronograma musical A programação musical abriu com o DJ Seike, tocando o repertório com sucessos de Anitta, Kanalha e Pabllo Vittar. Em seguida, a banda Selvagens à Procura de Lei tomou conta do palco e fez o público cantar em coro músicas como "Brasileiro" e "Massarrara", que agitou toda a plateia. Após o show, o grupo Sardinha Elétrica sustentou o ritmo da apresentação. O encerramento ficou por conta do Iracema Bode Beat, que manteve o astral do público até o fim da programação.

Entre os presentes, um detalhe chamou atenção: um enorme sombreiro mexicano que se destacava na multidão. O adereço pertencia ao médico Alfredo Falcão, de 30 anos. Ele escolheu o Mercado dos Pinhões para aproveitar o último dia de Carnaval por conta da irmã, Rebeca, backing vocal da banda Selvagens à Procura de Lei, e do amigo Saulo Carvalho, produtor musical e integrante do Sardinha Elétrica. Alfredo Falcão escolhe o Mercado dos Pinhões para encerrar a programação de Carnaval em Fortaleza Crédito: George Sousa/O POVO Para montar a fantasia, Alfredo utilizou peças que já tinha em casa. A máscara usada na composição foi trazida do México por seu pai. A inspiração veio de seu personagem favorito, El Toro Fuerte, do desenho animado "As Aventuras de Jackie Chan".

Quem também aproveitou a programação foi a assistente industrial Victoria de Carvalho, 25, que esteve no local ao lado do namorado, Hélio Neto, 24. Segundo ela, a escolha pelo polo do Mercado dos Pinhões se deu principalmente pela apresentação da banda Selvagens à Procura de Lei. "Eu escolhi os Pinhões hoje por conta da banda Selvagens à Procura de Lei, que eu gosto muito", afirmou. Hélio Neto e Victoria de Carvalho curtem o encerramento do Carnaval em Fortaleza no Mercado dos Pinhões Crédito: George Sousa/O POVO