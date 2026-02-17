Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Público lota Mercado dos Pinhões no último dia de Carnaval

Clima tranquilo, roupas leves e muito brilho marcaram o encerramento do Carnaval no Mercado dos Pinhões, em Fortaleza. A programação musical foi do rock, axé até internacionais
Autor Bruno Vasconcelos, George Sousa
Bruno Vasconcelos, George Sousa Autor
Resumo

O Mercado dos Pinhões teve despedida tranquila do Carnaval
Foliões trocaram fantasias pesadas por brilho e roupas leves
A banda Selvagens à Procura de Lei foi o destaque do palco
O público elogiou a segurança e o horário da programação
O evento encerrou a temporada 2026 com astral elevado

O clima de despedida do Carnaval em Fortaleza foi marcado por tranquilidade, brilho e muita música no Mercado dos Pinhões, tradicional ponto de encontro de foliões no Centro da Capital. A programação desta terça-feira, 17, começou às 16 horas e reuniu público animado para o último dia de folia.

Desde o sábado, 14, o espaço vinha sendo ocupado por uma energia característica da temporada carnavalesca. No encerramento, as fantasias completas deram lugar a produções mais leves e confortáveis. Roupas estampadas dominaram o cenário, enquanto o brilho e os acessórios como tiaras, chapéus e óculos se destacaram entre o público.

Mercado dos Pinhões se transforma em palco de alegria e folia no Carnaval Crédito: George Sousa/O POVO
Brilho e Diversidade musical marcam carnaval no Mercado dos Pinhões Crédito: George Sousa/O POVO

Cronograma musical

A programação musical abriu com o DJ Seike, tocando o repertório com sucessos de Anitta, Kanalha e Pabllo Vittar. Em seguida, a banda Selvagens à Procura de Lei tomou conta do palco e fez o público cantar em coro músicas como "Brasileiro" e "Massarrara", que agitou toda a plateia.

Após o show, o grupo Sardinha Elétrica sustentou o ritmo da apresentação. O encerramento ficou por conta do Iracema Bode Beat, que manteve o astral do público até o fim da programação.

Entre os presentes, um detalhe chamou atenção: um enorme sombreiro mexicano que se destacava na multidão. O adereço pertencia ao médico Alfredo Falcão, de 30 anos. Ele escolheu o Mercado dos Pinhões para aproveitar o último dia de Carnaval por conta da irmã, Rebeca, backing vocal da banda Selvagens à Procura de Lei, e do amigo Saulo Carvalho, produtor musical e integrante do Sardinha Elétrica.

Alfredo Falcão escolhe o Mercado dos Pinhões para encerrar a programação de Carnaval em Fortaleza Crédito: George Sousa/O POVO

Para montar a fantasia, Alfredo utilizou peças que já tinha em casa. A máscara usada na composição foi trazida do México por seu pai. A inspiração veio de seu personagem favorito, El Toro Fuerte, do desenho animado "As Aventuras de Jackie Chan".

Quem também aproveitou a programação foi a assistente industrial Victoria de Carvalho, 25, que esteve no local ao lado do namorado, Hélio Neto, 24. Segundo ela, a escolha pelo polo do Mercado dos Pinhões se deu principalmente pela apresentação da banda Selvagens à Procura de Lei.

"Eu escolhi os Pinhões hoje por conta da banda Selvagens à Procura de Lei, que eu gosto muito", afirmou.

Hélio Neto e Victoria de Carvalho curtem o encerramento do Carnaval em Fortaleza no Mercado dos Pinhões Crédito: George Sousa/O POVO

Victoria também elogiou o horário das atrações. "Achei o horário muito bom. Não começa e nem termina tão tarde, está muito tranquilo por enquanto", destacou. Para o próximo ano, ela sugere a ampliação da programação e a inclusão da Quarta-feira de Cinzas no calendário oficial.

