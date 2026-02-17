Ator de ‘Transformers’ é preso nos EUA, acusado de agressão

LaBeouf, conhecido por sua atuação na franquia "Transformers", foi preso após acusação de agressão nos EUA / Crédito: Lionsgate Studios/Divulgação

LaBeouf é casado com a atriz Mia Goth, neta da brasileira Maria Gladys. O ator Shia LaBeouf, conhecido por sua atuação na franquia “Transformers”, foi preso em Nova Orleans, nos Estados Unidos, após tumulto que teria resultado na agressão de dois homens. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira, 17.

LaBeouf, conforme o Departamento de Polícia de Nova Orleans, foi expulso pelo funcionário de um estabelecimento comercial na Royal Street. Ele teria agredido a vítima ao ser retirado do prédio, usando “seus punhos fechados contra ela diversas vezes”.

“As vítimas relataram que LaBeouf saiu, mas depois voltou, agindo de forma ainda mais agressiva”, descreve informe da polícia à revista People. “Várias pessoas tentaram contê-lo e ele acabou sendo solto na esperança de que fosse embora, mas, segundo relatos, voltou a agredir a mesma vítima com socos na parte superior do corpo”. A segunda pessoa a ser agredida pelo ator recebeu um soco no nariz, momento em que o norte-americano foi imobilizado novamente e levado ao hospital para tratar ferimentos não identificados. Em seguida, ao receber alta, foi acusado pelas agressões. Até o momento, representantes de Shia LaBeouf não compartilharam um posicionamento oficial sobre o caso.