Ator de ‘Transformers’ é preso nos EUA, acusado de agressão

Ator de ‘Transformers’ é preso nos EUA, acusado de agressãoO tumulto envolvendo Shia LaBeouf teria acontecido em estabelecimento comercial, informou o Departamento de Polícia de Nova Orleans
Resumo
O ator deu vários socos em um funcionário após ser expulso, retornou ao local e atingiu o nariz de outra pessoa
O caso se soma a prisões anteriores e conflitos profissionais, como a acusação de agressão da cantora FKA Twigs
LaBeouf é casado com a atriz Mia Goth, neta da brasileira Maria Gladys.
O ator Shia LaBeouf, conhecido por sua atuação na franquia “Transformers”, foi preso em Nova Orleans, nos Estados Unidos, após tumulto que teria resultado na agressão de dois homens. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira, 17.
LaBeouf, conforme o Departamento de Polícia de Nova Orleans, foi expulso pelo funcionário de um estabelecimento comercial na Royal Street. Ele teria agredido a vítima ao ser retirado do prédio, usando “seus punhos fechados contra ela diversas vezes”.
“As vítimas relataram que LaBeouf saiu, mas depois voltou, agindo de forma ainda mais agressiva”, descreve informe da polícia à revista People. “Várias pessoas tentaram contê-lo e ele acabou sendo solto na esperança de que fosse embora, mas, segundo relatos, voltou a agredir a mesma vítima com socos na parte superior do corpo”.
A segunda pessoa a ser agredida pelo ator recebeu um soco no nariz, momento em que o norte-americano foi imobilizado novamente e levado ao hospital para tratar ferimentos não identificados. Em seguida, ao receber alta, foi acusado pelas agressões.
Até o momento, representantes de Shia LaBeouf não compartilharam um posicionamento oficial sobre o caso.
Leia mais
LaBeouf já se envolveu em outras polêmicas: relembre os casos
O ator, casado com Mia Goth, neta da artista brasileira Maria Gladys, é conhecido por outras situações polêmicas. Uma delas envolve acusações de agressão contra a cantora FKA Twigs, ex-companheira de LaBeouf.
Em 2017, Shia LaBeouf foi preso no estado da Geórgia por embriaguez pública e conduta desordeira.
Outro tumulto envolvendo o nome do norte-americano aconteceu no set do filme “Não se Preocupe, Querida”, dirigido por Olivia Wilde. Na ocasião, LaBeouf deveria estrelar o longa-metragem, mas disse ter optado sair da produção, afirmação contradita pela diretora.
“Ele tem um processo que, de certa forma, parece exigir uma energia combativa, e eu pessoalmente não acredito que isso seja propício para as melhores performances. Acredito que criar um ambiente seguro e de confiança é a melhor maneira de fazer com que as pessoas deem o seu melhor”, declarou Wilde para a Variety.