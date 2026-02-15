Com Lázaro Ramos, filme cearense estreia em Berlim"Feito Pìpa" estreia no 76º Festival de Cinema de Berlim e traz Lázaro Ramos no elenco
Neste domingo, 15, o filme “Feito Pipa” fez sua estreia no 76º Festival de Cinema de Berlim. Dirigido pelo cearense Allan Deberton, o longa-metragem traz Lázaro Ramos como parte do elenco.
A produção estreou na mostra “Generation”, que traz obras voltadas para temáticas infanto-juvenis. Além do baiano, o filme traz a paulistana Teca Pereira e o conterrâneo de Lázaro, Yuri Gomes, no elenco.
Todo o elenco principal do filme está reunido em Berlim, incluindo a mãe do pequeno Yuri Gomes, Valdejane Zartte, para acompanhar a aguardada estreia.
“Feito Pipa”: conheça o longa-metragem
Ambientado em Quixadá, a produção de Deberton acompanha Gugu (Yuri Gomes), um menino cujo sonho é ser jogador de futebol. Criado por sua avó Dilma, o menino passa por mudanças à medida que cresce e a avó vai envelhecendo. Gugu teme ter que ir morar com o pai devido a essas questões.