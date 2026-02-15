Com Lázaro Ramos, filme cearense estreia em Berlim

"Feito Pìpa" estreia no 76º Festival de Cinema de Berlim e traz Lázaro Ramos no elenco

Neste domingo, 15, o filme “Feito Pipa” fez sua estreia no 76º Festival de Cinema de Berlim. Dirigido pelo cearense Allan Deberton, o longa-metragem traz Lázaro Ramos como parte do elenco.

A produção estreou na mostra “Generation”, que traz obras voltadas para temáticas infanto-juvenis. Além do baiano, o filme traz a paulistana Teca Pereira e o conterrâneo de Lázaro, Yuri Gomes, no elenco.