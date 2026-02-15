Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com Lázaro Ramos, filme cearense estreia em Berlim

"Feito Pìpa" estreia no 76º Festival de Cinema de Berlim e traz Lázaro Ramos no elenco
Autor Eduarda Porfírio
Tipo Notícia

Neste domingo, 15, o filme “Feito Pipa” fez sua estreia no 76º Festival de Cinema de Berlim. Dirigido pelo cearense Allan Deberton, o longa-metragem traz Lázaro Ramos como parte do elenco.

A produção estreou na mostra “Generation”, que traz obras voltadas para temáticas infanto-juvenis. Além do baiano, o filme traz a paulistana Teca Pereira e o conterrâneo de Lázaro, Yuri Gomes, no elenco.

Leia mais | "O Agente Secreto": Wagner Moura e Tânia Maria são homenageados na Sapucaí

Todo o elenco principal do filme está reunido em Berlim, incluindo a mãe do pequeno Yuri Gomes, Valdejane Zartte, para acompanhar a aguardada estreia.

“Feito Pipa”: conheça o longa-metragem

Ambientado em Quixadá, a produção de Deberton acompanha Gugu (Yuri Gomes), um menino cujo sonho é ser jogador de futebol. Criado por sua avó Dilma, o menino passa por mudanças à medida que cresce e a avó vai envelhecendo. Gugu teme ter que ir morar com o pai devido a essas questões.

