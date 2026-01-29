"O Agente Secreto" é indicado ao César de melhor filme estrangeiro

Filme dirigido por Kléber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura está na disputa do Oscar francês.O filme brasileiro O Agente Secreto, dirigido por Kléber Mendonça Filho, concorrerá ao Prêmio César, a mais prestigiosa premiação do cinema francês, na categoria de melhor filme estrangeiro. A cerimônia de premiação será realizada em Paris em 26 de fevereiro. A lista dos indicados foi divulgada nesta quarta-feira (28/01). O filme estrelado pelo ator Wagner Moura, que recebeu quatro indicações ao Oscar e ganhou dois Globos de Ouro, competirá pelo César com o espanhol Sirat, o chinês Black dog, o americano Uma batalha após a outra e o norueguês Valor sentimental. A seleção do César para o melhor filme francês do ano inclui Nouvelle Vague (o filme mais indicado do ano, com 10 indicações), L'attachement (8), Dossier 137 (8), La petite dernière (7) e Un simple accident. O César é a premiação mais prestigiosa do cinema francês e é entregue desde 1976, por iniciativa da Academia das Artes e Técnicas do Cinema. É considerado o equivalente francês do Oscar. as/cn (Efe, OTS)