"O Agente Secreto" recebe duas indicações ao prêmio Bafta

Filme estrelado por Wagner Moura disputa nas categorias de melhor roteiro e filme em língua não inglesa, anuncia academia britânica de cinema. "Apocalipse nos Trópicos" concorre a melhor documentário.O filme brasileiro O Agente Secreto recebeu duas indicações ao Bafta, o prêmio mais prestigioso do cinema britânico, nas categorias de melhor roteiro original e melhor filme em língua não inglesa, anunciou a Academia Britânica de Artes do Cinema e da Televisão nesta terça-feira (27/01). O Agente Secreto é dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado pelo ator Wagner Moura. O filme já venceu o Globo de Ouro nas categorias melhor filme em língua não inglesa e melhor ator em filme de drama e foi indicado ao Oscar em quatro categorias: melhor filme, melhor filme internacional, melhor ator e direção de elenco. Outros dois brasileiros contemplados Além do filme de Mendonça Filho, a academia britânica contemplou outra produção brasileira na lista de indicados ao prêmio: Apocalipse nos Trópicos , da diretora Petra Costa, na categoria melhor documentário. O documentário da Netflix aborda as conexões do movimento evangélico com a política brasileira. O brasileiro Adolpho Veloso também foi indicado na categoria melhor fotografia pelo seu trabalho na produção americana Sonhos de Trem, que lhe rendeu ainda uma indicação ao Oscar. Os filmes americanos Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson, com 14 indicações, e Pecadores, com 13, lideram as indicações para a premiação do cinema britânico, que será realizada em 22 de fevereiro. O primeiro é uma tragicomédia de Paul Thomas Anderson que aborda os excessos extremistas nos Estados Unidos. Já Pecadores, de Ryan Coogler, é sobre a segregação nos Estados Unidos durante a década de 1930. Os filmes Hamnet e Marty Supreme concorrem em 11 categorias. A lista de indicados ao Bafta é muito semelhante à do Oscar, cujas indicações foram anunciadas há alguns dias, com Pecadores liderando com 16, seguido por Uma Batalha Após a Outra, com 13. Veja os concorrentes do Brasil no Bafta Melhor filme em língua não inglesa Foi Apenas um Acidente O Agente Secreto Valor Sentimental Sirat A Voz de Hind Rajab Melhor roteiro I Swear Marty Supreme O Agente Secreto Valor Sentimental Pecadores Melhor documentário A 2000 metros de Andriivka Apocalipse nos Trópicos Seymour Hersh: Em Busca da Verdade Mr. Nobody Against Putin A Vizinha Perfeita Melhor fotografia Frankenstein Marty Supreme Uma Batalha Após a Outra Pecadores Sonhos de Trem as/ra (Efe, AFP, ots)