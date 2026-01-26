Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda,26/01/2026

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 26 de janeiro de 2026 (26/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 26 de janeiro de 2026 (26/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Shooting Stars - A Vida De Lebron James" é um longa-metragem dirigido por Chris Robinson.



Sonhando em viver do basquete, o jovem LeBron James começa sua trajetória com o time de sua escola. Com seus amigos e colegas de time, ele alcança o posto entre os melhores jogadores do mundo.