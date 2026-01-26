Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda,26/01/2026

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda,26/01/2026

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 26 de janeiro de 2026 (26/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 26 de janeiro de 2026 (26/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Shooting Stars - A Vida De Lebron James" é um longa-metragem dirigido por Chris Robinson.

Sonhando em viver do basquete, o jovem LeBron James começa sua trajetória com o time de sua escola. Com seus amigos e colegas de time, ele alcança o posto entre os melhores jogadores do mundo.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Sessão da Tarde hoje

Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:

Shooting Stars - A Vida De Lebron James

  • Quando: hoje, segunda, 26 de janeiro de 2026 (22/01/2026) às 15h25min 
  • Onde: canal aberto da TV Globo

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar