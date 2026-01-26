Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda,26/01/2026

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda,26/01/2026Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 26 de janeiro de 2026 (26/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 26 de janeiro de 2026 (26/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Shooting Stars - A Vida De Lebron James" é um longa-metragem dirigido por Chris Robinson.
Sonhando em viver do basquete, o jovem LeBron James começa sua trajetória com o time de sua escola. Com seus amigos e colegas de time, ele alcança o posto entre os melhores jogadores do mundo.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Shooting Stars - A Vida De Lebron James
- Quando: hoje, segunda, 26 de janeiro de 2026 (22/01/2026) às 15h25min
- Onde: canal aberto da TV Globo