Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 02/01/2026

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 02/01/2026Um filme de fantasia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 2 janeiro de 2026 (02/01/2026) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de fantasia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 2 janeiro de 2026 (02/01/2026) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Cinderela" é um longa-metragem dirigido por Kay Cannon.
Cinderela é uma moça determinada que embarca em uma aventura musical para alcançar seus sonhos. Mas ela não está sozinha nessa empreitada. A garota conta com a ajuda de seu Fado Madrinho e ratinhos.
Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
As Panteras
- Quando: hoje, sexta, 2 janeiro de 2026 (02/01/2026) às 15h30min
- Onde: canal aberto da TV Globo