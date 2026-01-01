Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 01/01/2026

Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 1º de janeiro de 2026 (01/01/2026) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 1º de janeiro de 2026 (01/01/2026) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "As Panteras" é um longa-metragem dirigido por Elizabeth Banks.

Elena, uma cientista brilhante, inventa Calisto, fonte de energia sustentável revolucionária. Quando sua criação acaba nas mão erradas, ela pede a ajuda das Panteras para evitar que o projeto seja usado como arma de destruição em massa.