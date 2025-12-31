As 10 séries mais marcantes de 2025; veja onde assistir

Com estreia de séries originais e retorno de séries queridas pelo público, 2025 trouxe obras marcantes distribuídas pelos canais de streaming. Veja quais

Do suspense ao drama, da fantasia à comédia, algumas séries se destacaram não apenas pelos números de audiência, mas pelo impacto nas redes sociais e pela repercussão crítica.

Entre estreias inesperadas, retornos aguardados e finais que mobilizaram fãs ao redor do mundo, 2025 se firmou como um ano emblemático para o universo das séries. As plataformas de streaming e a TV tradicional disputaram a atenção do público com produções ambiciosas e narrativas ousadas que trouxeram temas importantes para debate.

Filmada em uma única tomada contínua, ou seja, em plano sequência, a série conta a história de Jamie Miller, um garoto de 13 anos acusado de assassinar uma garota da sua escola.

Lançada em março de 2025, Adolescência se tornou uma das minisséries mais assistidas da Netflix por conta de sua temática e técnica utilizada nos quatro episódios.

A série que recebeu 13 indicações ao Emmy está disponível na Netflix. Até o momento, uma segunda temporada não foi anunciada, mas está em negociação.

Estrelada por Stephen Graham, que também é roteirista, a série revelou para o mundo o talento de Owen Cooper, que interpreta Jamie, um adolescente capaz de cometer um crime brutal. Graham e Cooper foram premiados com o Emmy de Melhor Ator e Melhor Ator Coadjuvante, respectivamente.

O Estúdio foi renovada para uma segunda temporada e está disponível na AppleTV+.

Com dez episódios, a série conquistou 23 indicações ao Emmy e também repercutiu nas redes sociais pelas participações de famosos como eles mesmos, incluindo Martin Scorsese, Ted Sarandos, Quinta Brunson e Jean Smart.

Criada por Seth Rogen, O Estúdio é uma das produções mais bem-sucedidas da AppleTV+. A comédia satírica ambientada nos bastidores de Hollywood conta como funciona a produção de filmes, baseada em experiências reais vividas pelo seu criador.

A proposta inovadora foi um sucesso de público, que elogiou a precisão em retratar a rotina médica, e da crítica, com a série recebendo 11 indicações ao Emmy e saindo vitoriosa de cinco delas, incluindo Melhor Série de Drama.

Com Noah Wyle no papel principal, o astro de “ER - Plantão Médico”, The Pitt estreou com a promessa de retratar um plantão médico em tempo real, com cada episódio cobrindo uma hora.

Com a segunda temporada agendada para estrear em janeiro de 2026, The Pitt se consolidou como uma das principais séries em exibição da HBO, que ainda aposta em um formato semanal de exibição, ao contrário da Netflix.

Todos os 15 episódios da série estão disponíveis no streaming.

Ruptura (AppleTV+)

Após um hiato de três anos, Ruptura retornou para sua segunda temporada com a promessa de responder aos mistérios apresentados em seu ano inaugural. Dirigida por Ben Stiller, a série se tornou conhecida pela sua cinematografia e visuais únicos aliados a uma premissa intrigante.

Com destaque para Britt Lower e Adam Scott, a segunda temporada de Ruptura sagrou-se como uma das mais trágicas histórias de amor com um final ambíguo que prepara terreno para mais um ano de tensões. O sucesso foi tamanho que Severance se tornou a série mais indicada do Emmy 2025 com 27 indicações e 8 vitórias.

A série já foi renovada para uma terceira temporada, ainda sem data de estreia. Todos os episódios estão disponíveis no streaming.

Tremembé (Prime Video)

Inspirada nos livros de true crime “Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido” e “Suzane: assassina e manipuladora”, escritos pelo jornalista e roteirista da série, Ulisses Campbell, Tremembé foca na interação entre condenados por casos de repercussão nacional, que estão presos no presídio que dá título à série.

Leia mais Round 6 ou Tremembé? Descubra a série mais buscada no Brasil em 2025

Sobre o assunto Round 6 ou Tremembé? Descubra a série mais buscada no Brasil em 2025

Com apenas cinco episódios, os destaques de Tremembé foram Elize Matsunaga, Suzane Von Richthofen e Sandrão, interpretadas por Carol Garcia, Marina Ruy Barbosa e Letícia Rodrigues, respectivamente. Apostando em um clima “leve” mesmo com os crimes cometidos retratados, a série firmou-se como uma das mais assistidas do streaming.

A segunda temporada foi confirmada com uma janela de exibição prevista para o final de 2026, e com Robinho, acusado de estupro, na lista de personagens.

All’s Fair (Disney+)

O drama jurídico criado por Ryan Murphy conseguiu juntar um dos melhores elencos de séries em 2025 com atrizes premiadas como Glenn Close, Naomi Watts, Sarah Paulson, Niecy Nash e Teyana Taylor. Ao lado delas, Kim Kardashian encabeça o grupo de protagonistas como uma advogada capaz de tudo para vencer um processo judicial.

Apostando em uma estética clean, diálogos afiados e situações que beiram ao ridículo, All’s Fair não conquistou a crítica, debutando com 0% no Rotten Tomatoes, mas se tornou um sucesso de público, tendo uma segunda temporada confirmada ainda em novembro desse ano.

Todos os nove episódios estão disponíveis no Disney+.

Alien: Earth (Disney+)

Situada três anos antes dos eventos do primeiro filme da franquia Alien, de 1979, a série, criada por Noah Hawley, traz uma nova perspectiva do universo do xenomorfo, combinando terror e ficção científica em uma trama que promete redefinir os limites da sobrevivência humana diante de uma ameaça extraterrestre.

Alien Earth chega nesta terça-feira, 12, com dois episódios e uma premissa inédita na franquia. Saiba qual: Crédito: Divulgação/Disney+

“Alien: Earth” marca não apenas a primeira incursão televisiva da franquia, mas também a primeira vez canônica que o xenomorfo chega até o planeta Terra. Com oito episódios, a série se tornou polêmica pela sua “adaptação livre” de Peter Pan e os rumos que a história tomou no seu encerramento.

Ainda assim, a série foi renovada para uma segunda temporada, sem data de estreia, com Noah Hawley no comando.

Sobre o assunto Alien Earth: entenda a nova série de ficção científica do Disney+

Pluribus (AppleTV+)

Sob a premissa de “A pessoa mais triste da Terra deve salvar o mundo dos perigos da felicidade”, Pluribus estreou com poucos detalhes, exceto o fato de ser a mais nova série de Vince Gilligan, criador de Breaking Bad e Better Call Saul.

Estrelada por Rhea Seehorn como Carol Sturka, Pluribus é uma série de ficção científica na qual a humanidade é dominada por uma colmeia mental que une todos os humanos em uma única consciência. Sendo uma das poucas pessoas que não sucumbiu a esse processo, Carol precisa descobrir como sobreviver em meio à solidão e salvar o mundo dessa ameaça alienígena.

Ainda que tenha uma história considerada absurda, Pluribus é calcada em um realismo emocional, sendo elogiada e criticada na mesma medida pelo ritmo lento que privilegia o desenvolvimento de seus personagens. A série chegou a ser uma das principais audiências da AppleTV+ e já foi renovada para uma segunda temporada.

It - Welcome to Derry (HBO Max)

Em produção desde 2023, a série “It - Welcome to Derry” finalmente estreou esse ano, trazendo uma expansão para a duologia de filmes “It - A Coisa” de Stephen King. Com oito episódios e ambientada em 1960, a série se tornou um fenômeno no Twitter, com direito a teorias sendo feitas após o lançamento de cada episódio, no domingo à noite.

O sucesso da série também alimentou comparações com Stranger Things, por ambas serem séries de terror estreladas por um grupo de crianças e adolescentes. O palhaço Pennywise também voltou a ser um ícone após Bill Skarsgard ter seu retorno confirmado. Dentre as novidades, a série confirmou a origem do vilão e também como ele conseguiu sua forma de palhaço.

Mesmo sem uma renovação confirmada até o momento, o criador da série e diretor dos filmes, Andy Muschietti, confirmou que existem planos para três temporadas de “It - Welcome to Derry”, com cada uma retrocedendo 27 anos na linha do tempo.

Stranger Things (Netflix)

Com uma estratégia de lançamento inédita, a última temporada de Stranger Things veio para encerrar o ano de 2025. Isso porque além de novos episódios terem sido lançados no Natal, o último episódio da série inteira será lançado no Ano Novo, no dia 31 de dezembro.

Uma das obras mais populares da Netflix, Stranger Things teve sua primeira temporada lançada em 2016 e passou por um hiato de três anos desde a quarta temporada, lançada em 2022.

Cercada de expectativa, a última temporada parece não ter agradado a maioria dos fãs, com direito até a um dos episódios ter sido classificado como um dos mais mal-avaliados de toda a série.

Apesar disso, a série não deixou de ser um sucesso, acumulando recordes de audiência e comentários online, além de diversas teorias sobre como a história vai acabar.

Alguns espectadores, e os próprios criadores, os Irmãos Duffer, chegaram a comparar a escala de encerramento à de Game of Thrones, que também penou com uma última temporada massacrada tanto pela crítica quanto pelo público.