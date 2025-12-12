Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 12/12/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 12/12/2025Um filme comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 12 de dezembro de 2025 (12/12/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 12 de dezembro de 2025 (12/12/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Minions 2: A Origem de Gru" é um longa-metragem dirigido por Kyle Balda, Jonathan Del Val e Brad Ableson .
Nos anos 1970, o jovem Gru tenta entrar para um time de supervilões, mas a entrevista é desastrosa e ele e seus Minions acabam fugindo do grupo de malfeitores.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Minions 2: A Origem de Gru
- Quando: hoje, sexta, 12 de dezembro de 2025 (12/12/2025) às 15h25min
- Onde: canal aberto da TV Globo
