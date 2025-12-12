O que fazer em Fortaleza hoje, 12/12? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 12/12? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 12 de dezembro (12/12/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 12 de dezembro.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 12 de dezembro (12/12):
Festival For Pride
- Com: Dj Rayanna Rayovack e Forrozão de Forró
- Horário: a partir das 17 horas
- Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
- Gratuito
Dentro do Som
- Com: Joana Angélica
- Horário: 19 horas
- Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500- Centro)
- Quanto: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia-entrada)
- Vendas: Sympla
Festival Tamo Junto BB
- Com: Mateus Fazeno Rock, 2Dinizz, Os Garotin e Melly, L7nnon, Nação Zumbi e Baiana System
- Horário: a partir das 16 horas
- Onde: Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
- Vendas: a partir de R$ 75, vendas em Eventim
- Mais informações: @festivaltamojuntobb
Metallica e Megadeth
- Horário: 20 horas
- Onde: Esconderijo Rock Pub (Av. João Pessoa, 4558 - Damas)
- Quanto: R$ 12
- Mais Informações: Instagram @esconderijo.rockpub
Nu metal experience tour
- Horário: 21 horas
- Quanto: R$ 60
- Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877, Praia de Iracema)
- Vendas: Sympla
Daniel Groove
- Horário: 20 horas
- Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Mais informações: @estacaodasartes.ce
- Gratuito
Tomé e Eugênio Long Set
- Horário: 19 horas
- Onde: Calçadinha Bar ( R. Carlos Vasconcelos, 692, Meireles)
- Mais Informações: Instagram @calcadinhabar
Roda de Samba
- Com : Gabi Nunes e Belinho
- Horário: 21 horas
- Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 35
- Vendas: Sympla
Orbital- Tributo ao Orbita
- Com: El Bocón, Luiz Neto e Femo
- Horário: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: OutGo
Reggaeton e Funk
- Com: Carol Estrada, Erikis e Hyana Viana
- Horário: 22 horas
- Onde: Kosmika Club (Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: Outgo
Forró da Praia
- Com: Trio Forrozim, Lidia Maria, Os Muringa, Mateus Cavalcante e Breno Cruz
- Horário: 20 horas
- Onde: Laje da Praia (Rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: Sympla
Baile do Ddzin
- Horário: 22 horas
- Onde: Fuzue (Rua Barão de Aracati, 609 - Meireles)
- Quanto: R$ 40
- Vendas: Stratussounds
MPB e Brasilidades
- Com: Angela Lopes
- Horário: 19 horas
- Onde: Muvuco- Boteco Bar ( R. Coronel Alves Teixeira 1893)
- Mais informações : @muvucoboteco
No Sigilo
- Com : VNNI, Pedro Alencar, Breno Mendes e Lari B
- Horário: 20 horas
- Onde: Radar Pub ( Rua Carlos Vasconcelos, 834 • Meireles)
- Quanto: R$ 40
- Vendas: Zig
