O que fazer em Fortaleza hoje, 12/12? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 12 de dezembro (12/12/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 12 de dezembro.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 12 de dezembro (12/12):

Festival For Pride

  • Com: Dj Rayanna Rayovack e Forrozão de Forró
  • Horário: a partir das 17 horas
  • Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

Dentro do Som

  • Com: Joana Angélica
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500- Centro)
  • Quanto: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia-entrada)
  • Vendas: Sympla

Festival Tamo Junto BB

  • Com: Mateus Fazeno Rock, 2Dinizz, Os Garotin e Melly, L7nnon, Nação Zumbi e Baiana System
  • Horário: a partir das 16 horas
  • Onde: Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
  • Vendas: a partir de R$ 75, vendas em Eventim
  • Mais informações: @festivaltamojuntobb

Metallica e Megadeth

  • Horário: 20 horas
  • Onde: Esconderijo Rock Pub (Av. João Pessoa, 4558 - Damas)
  • Quanto: R$ 12
  • Mais Informações: Instagram @esconderijo.rockpub

Nu metal experience tour

  • Horário: 21 horas
  • Quanto: R$ 60
  • Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877, Praia de Iracema)
  • Vendas: Sympla

Daniel Groove

  • Horário: 20 horas
  • Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Mais informações: @estacaodasartes.ce
  • Gratuito

Tomé e Eugênio Long Set

  • Horário: 19 horas
  • Onde: Calçadinha Bar ( R. Carlos Vasconcelos, 692, Meireles)
  • Mais Informações: Instagram @calcadinhabar

Roda de Samba

  • Com : Gabi Nunes e Belinho
  • Horário: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: Sympla

Orbital- Tributo ao Orbita

  • Com: El Bocón, Luiz Neto e Femo
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: OutGo

Reggaeton e Funk

  • Com: Carol Estrada, Erikis e Hyana Viana
  • Horário: 22 horas
  • Onde: Kosmika Club (Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: Outgo

Forró da Praia

  • Com: Trio Forrozim, Lidia Maria, Os Muringa, Mateus Cavalcante e Breno Cruz
  • Horário: 20 horas
  • Onde: Laje da Praia (Rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: Sympla

Baile do Ddzin

  • Horário: 22 horas
  • Onde: Fuzue (Rua Barão de Aracati, 609 - Meireles)
  • Quanto: R$ 40
  • Vendas: Stratussounds

MPB e Brasilidades

  • Com: Angela Lopes
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Muvuco- Boteco Bar ( R. Coronel Alves Teixeira 1893)
  • Mais informações : @muvucoboteco

No Sigilo

  • Com : VNNI, Pedro Alencar, Breno Mendes e Lari B
  • Horário: 20 horas
  • Onde: Radar Pub ( Rua Carlos Vasconcelos, 834 • Meireles)
  • Quanto: R$ 40
  • Vendas: Zig

 

