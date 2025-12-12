Ato político reúne artistas cearenses contra PL da Dosimetria no domingo,14

Ato político reúne artistas cearenses contra PL da Dosimetria no domingo,14Manifestação em Fortaleza integra movimento nacional que reage ao PL da Dosimetria e reúne nomes da cena musical cearense
A onda de mobilizações que tomou conta das redes sociais após o Congresso Nacional aprovar, na noite de quarta-feira, o chamado PL da Dosimetria, que abre brechas para a redução de penas de condenados por tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, chega a Fortaleza neste domingo, 14.
A partir das 15 horas, artistas e agentes culturais cearenses se reúnem no Espigão da Rui Barbosa em um ato público em defesa da democracia e contra o Projeto de Lei (PL) que permite a redução das penas dos condenados por atos golpistas (e por outros crimes), aprovado pela Câmara dos Deputados na madrugada da quarta-feira, 10.
O chamado foi reforçado pela secretária da Cultura do Ceará, Luisa Cela, que publicou em suas redes sociais, nesta sexta-feira, 12, um card com a seguinte legenda:
“Por nossa Democracia. Não aceitaremos novos golpes. O Congresso Nacional deve representar os interesses do povo brasileiro. Vamos juntas! Vamos juntos! Defender o nosso Brasil. Sem anistia para golpista. Sem redução de pena para criminosos poderosos. Vamos para a rua”.
Entre os artistas confirmados na publicação estão Selvagens à Procura de Lei, Vanessa A Cantora, Belinho, Lorena Nunes, Natasha Faria, Daniel Groove, Gustavo Portela, Daniel Peixoto, Batuta, Brendybha, além de outros nomes da cena cultural local que devem se somar ao ato.
Ato político em outros estados brasileiros
A mobilização em Fortaleza acontece em paralelo ao movimento nacional convocado por Caetano Veloso, que, na noite de quinta-feira, 11, chamou o público para ocupar as ruas do Rio de Janeiro no domingo,14.
A manifestação, batizada de “Ato Musical 2: O Retorno”, remete ao primeiro “Ato Musical”, realizado em setembro deste ano, quando Caetano, Gilberto Gil, Chico Buarque e diversos artistas lotaram Copacabana em protesto contra a chamada PEC da Blindagem.