Ato político reúne artistas cearenses contra PL da Dosimetria no domingo,14

Espigão da Rui Barbosa recebe manifestação de artistas domingo,14 / Crédito: Thiago Matine/divulgação/ Samuel Setubal/ O POVO/ Reprodução/ Instagram

A onda de mobilizações que tomou conta das redes sociais após o Congresso Nacional aprovar, na noite de quarta-feira, o chamado PL da Dosimetria, que abre brechas para a redução de penas de condenados por tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, chega a Fortaleza neste domingo, 14. A partir das 15 horas, artistas e agentes culturais cearenses se reúnem no Espigão da Rui Barbosa em um ato público em defesa da democracia e contra o Projeto de Lei (PL) que permite a redução das penas dos condenados por atos golpistas (e por outros crimes), aprovado pela Câmara dos Deputados na madrugada da quarta-feira, 10.

