Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 09/12/2025

Um filme romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 09 de dezembro de 2025 (09/12/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Carolina Passos
Carolina Passos
Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 05 de dezembro de 2025 (09/12/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Enquanto Estivermos Juntos"é um longa-metragem dirigido por Jon Erwin e Andrew Erwin

Durante o show de uma banda, Jeremy e Melissa se conhecem e se apaixonam. Logo, seu amor e sua fé são testados quando uma doença ameaça separar os dois.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

 

Sessão da Tarde hoje

Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:

Enquanto Estivermos Juntos

  • Quando: hoje, terça, 09 de dezembro de 2025 (09/12/2025) às 15h25min
  • Onde: canal aberto da TV Globo

