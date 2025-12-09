São Nicolau: o bispo da antiguidade que inspirou Papai Noel

Em 6 de dezembro, comemora-se em muitos países da Europa o dia de São Nicolau: o bom velhinho trajado de bispo e de longas barbas brancas que traz chocolates e presentes aos que se comportaram bem durante o ano.O dia 6 de dezembro do ano de 350 é a data da morte de um bispo que ficou conhecido por sua caridade e afinidade com as crianças. Devido a sua imensa generosidade e aos milagres que lhe foram atribuídos, foi santificado pela Igreja Católica e tornou-se um símbolo ligado diretamente ao nascimento do Menino Jesus. São Nicolau é atualmente um dos santos mais conhecidos da cristandade. Diferentemente do que se imagina, este ícone de bondade é considerado pelo catolicismo o verdadeiro Papai Noel. Sem barriga rechonchuda nem roupa vermelha ou botas pretas, o bom velhinho de natais passados era alto, esbelto, vestia um tipo de batina branca e usava mitra, comuns aos bispos de sua época. São Nicolau, salvador e padroeiro Nascido no que hoje é território da Turquia, na cidade de Demre, antigamente conhecida como Mira, Nicolau é personagem de diversas lendas. Ele teria sido ordenado bispo aos 19 anos de idade e toda sua riqueza teria sido doada aos pobres. Certo dia, ele teria ajudado um pai que não podia casar suas filhas porque lhes faltava um dote. Durante três noites seguidas, Nicolau jogou pepitas de ouro nos quartos das garotas, até que elas conseguiram bons casamentos. Com o passar do tempo, as pepitas teriam se transformado em maçãs de ouro. São Nicolau é visto como um salvador e padroeiro ou, até mesmo, como um protetor contra os perigos do mar. Por esse motivo, em muitas cidades costeiras ainda se encontram igrejas que levam seu nome. Só na Inglaterra existem mais de 400 e em Roma, mais de 60. Tradição controversa A partir de 1830, a ilha alemã de Borkum, no Mar Báltico, adotou uma tradição singular. Era o "tio Nicolau" (em dialeto plattdeutsch, Klaasohm), que perambulava pela ilha na noite de 5 para 6 de dezembro para surrar, com um grande chifre de vaca, o traseiro de jovens mulheres. Para que nenhuma delas fosse esquecida, havia seis "tios Nicolau", fantasiados com uma enorme máscara feita com pelo de ovelha, um nariz vermelho e um rabo de vaca. Às crianças, distribuiam doces; bebiam aguardente com os homens e dançavam sobre as mesas nos bares. Para salientar a importância da tradição, basta citar que os jovens da ilha já acertavam os detalhes da ação vários meses antes, pela internet. Esse antigo costume herdado dos tempos dos pescadores de baleias tem tanta relação com o clássico São Nicolau europeu quanto um pescador de baleias da Frísia Oriental tem a ver com um bispo da Ásia Menor do século 4º – isto é, quase nada. Em 2024, o ritual de espancar mulheres com chifres acabou sendo suspenso depois de uma reportagem da emissora pública NDR denunciar a violência e pressionar os organizadores. "Enquanto comunidade, decidimos claramente deixar para trás esse aspecto da tradição", declarou a associação Borkumer Jungens 1830, responsável por manter a tradição do Klaasohm. Em vez disso, "queremos continuar a nos concentrar no que realmente compõe o festival: a solidariedade dos ilhéus". A polícia local anunciou uma nova "política de tolerância zero": "Não se aceitará violência", consta de seu comunicado. Em contrapartida, entre 150 e 200 mulheres de Borkum se manifestaram no domingo (01/12) pela preservação do polêmico ritual de São Nicolau. Nomes diferentes em países vizinhos Na vizinha Holanda, o bom velhinho é chamado Sinterklaas. Ele e seu ajudante, o mouro Zwarte Piet, moram na Espanha, de onde observam o que as crianças holandesas fazem durante o ano. Em meados de novembro, a chegada deles, de navio, à Holanda, é transmitida ao vivo pela televisão. Depois, eles prosseguem viagem por todo o país. O dia 6 de dezembro é o dia da troca de presentes na Holanda. Sinterklaas vem em roupas de bispo e o Zwarte Piet normalmente é uma pessoa branca pintada de preto. Em vez de cholocates, as crianças que não se comportaram bem, apanham com a vara do Zwarte Piet. Conta-se até que algumas crianças bem desobedientes já teriam sido levadas no saco de Sinterklaas e levadas para a Espanha. Na Alemanha, o ajudante de São Nicolau chama-se Knecht Ruprecht (o criado Ruprecht); na Suíça, o ajudante do Samichlaus é chamado de Schmutzli; e na Áustria, Krampli. Com suas varas, correntes e chicotes, eles são o oposto da figura generosa e simpática do bom velhinho. Sua origem remonta ao final da Idade Média, quando panfletos com "comedores de criancinhas" advertiam para a importância da religiosidade e do temor a Deus. Joulupukki é o nome do bom velhinho na Finlândia. Ele vem da Lapônia e no dia 6 de dezembro distribui presentes. Há quem veja em seu saco de presentes e em sua vara antigos símbolos da fertilidade masculina. São Nicolau x Papai Noel Desde 1931, o atual gordinho de roupas vermelhas tem disputado o lugar do velhinho de vestes brancas. Tudo começou quando a Coca-Cola lançou uma propaganda com a nova versão de Santa Claus. O cartunista americano Thomas Nast foi o criador do atual Papai Noel, que na época apareceu nas telas da televisão oferecendo uma garrafa de refrigerante para uma garotinha.