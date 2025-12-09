"O Agente Secreto" é indicado ao Globo de Ouro de melhor filme

Longa de Kleber Mendonça Filho concorre a melhor filme de drama e melhor filme de língua não-inglesa. Wagner Moura, que interpreta personagem central do filme, recebe indicação de melhor ator.O filme brasileiro O Agente Secreto foi indicado ao prêmio Globo de Ouro de 2026 nas categorias de melhor filme de drama e melhor filme de língua não-inglesa. O anúncio com os nomes dos indicados foi divulgado pelos organizadores da premiação nesta segunda-feira (08/12). Esta é a primeira vez que uma produção nacional disputará a categoria de melhor filme de drama. O ator Wagner Moura, que interpreta o protagonista de O Agente Secreto, foi indicado ao prêmio de melhor ator, concorrendo com nomes como Dwayne Johnson (Coração de Lutador), Michael B. Jordan (Pecadores) e Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do Desconhecido). Também é a primeira vez que um homem brasileiro entra na categoria. A obra brasileira já havia brilhado no Festival de Cannes, em maio deste ano, ganhando o prêmio de melhor direção para Kleber Mendonça Filho e de melhor ator para Wagner Moura. Em O Agente Secreto, Mendonça Filho narra o retorno de um professor perseguido, interpretado por Wagner Moura, à sua cidade natal, Recife, em 1977, em plena ditadura militar. Lá, embora ainda incógnito, ele espera retomar uma vida tranquila com a família, mas acaba se deparando com a realidade dos violentos anos finais da ditadura militar no país. Mendonça Filho já havia dirigido os filmes Aquarius (2016) e Bacurau (2019), que tiveram grande repercussão internacional e acumularam prêmios em diferentes festivais de cinema ao redor do mundo. Corrida ao Oscar No ano passado, o filme Ainda Estou Aqui , de Walter Salles, concorreu ao Globo de Ouro de melhor filme de língua não-inglesa, mas o prêmio acabou ficando com o francês Emilia Perez. A atriz Fernanda Torres, que interpretou a protagonista da obra, levou a premiação de melhor atriz em filme dramático. Em março, Ainda Estou Aqui acabou vencendo o Oscar de melhor filme internacional. Fernanda Torres foi indicada ao prêmio de melhor atriz, que acabou sendo entregue a Mikey Madson, pelo filme Anora. O Agente Secreto é o representante brasileiro para tentar uma indicação no Oscar 2026 na categoria de melhor filme internacional. Neste domingo, a obra ficou em 2º lugar na categoria melhor filme no prêmio de críticos de Los Angeles, o que sinaliza chances reais de conquistar uma indicação ao maior prêmio do cinema em Hollywood. rc (ots)