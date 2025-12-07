Temperatura Máxima hoje (07/12/25); filme de domingo na TV Globo

Temperatura Máxima hoje (07/12/25); filme de domingo na TV GloboO filme "Jurassic World: O Mundo Dos Dinossauros" será exibido neste domingo,07 de dezembro, às 12h30min, na sessão Temperatura Máxima da TV Globo
Um filme de aventura será exibido na Temperatura Máxima deste domingo, 07 de dezembro de 2025, às 12h30min (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "Jurassic World: O Mundo Dos Dinossauros".
O Jurassic Park, localizado na ilha Nublar, enfim está aberto ao público. Com isso, as pessoas podem conferir shows acrobáticos com dinossauros e até mesmo fazer passeios bem perto deles, já que agora estão domesticados.
Entretanto, a equipe chefiada pela doutora Claire passa a fazer experiências genéticas com estes seres, de forma a criar novas espécies. Uma delas logo adquire inteligência bem mais alta, tornando-se uma grande ameaça para a existência humana.
Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima
Assista ao trailer clicando aqui.
Filme da Temperatura Máxima hoje, 23
- Jurassic World: O Mundo Dos Dinossauros
- Quando: hoje, domingo, 07 de dezembro de 2025 (07/12/25), às 12h30min
- Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay