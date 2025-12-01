Zootopia 2 bate recorde de estreia de animação

A sequência faturou o equivalente a R$ 2,9 bilhões em seu primeiro fim de semana em cartaz. R$ 832 milhões foram vendidos só nos Estados Unidos

A nova produção da Disney , Zootopia 2, já chega às telonas com grande aderência do público. O longa, em seu primeiro fim de semana de exibição, faturou quase R$ 2,9 bilhões globalmente, e se tornou a maior estreia de animação da história do cinema . Os dados foram divulgados pela própria companhia e repercutido pelo portal norte-americano ABC News.

Nos Estados Unidos, impulsionado pelo feriado de Ação de Graças, os números chegaram a US$ 156 milhões em vendas, equivalente a R$ 832 milhões. No resto do mundo, o filme chegou a marca de US$ 400 milhões (R$ 2,1 bilhões).

O filme passou grandes produções, como "Frozen 2" e "Moana", para conquistar o topo do ranking. Além do recorde citado, entre as animações, a produção ganhou o titulo de principal exibição no ano de 2025 e integrou a lista como quarta maior estreia entre todos os filmes.

Animação é sequência de filme lançado em 2016

O longa introduz a sequencia do filme, de mesmo nome, lançado em 2016. A primeira produção faturou um total de US$ 1 bilhão, em sua exibição nas telonas.

Veja a lista com maiores estreias globais de animação em Dólar

1. Zootopia 2 - 556 milhões

2. Ne Zha 2 - 431 milhões

3. Moana 2 - 386 milhões

4. Super Mario - 375 milhões

5. Frozen II - 358 milhões

6. Divertida Mente 2 - 294 milhões

7. Toy Story 4 - 244 milhões

8. Minions 2 - 241 milhões

9. Os Incríveis 2 - 235 milhões

10. Meu Malvado Favorito 4 - 229 milhões

