Zootopia 2 bate recorde de estreia de animação

'Zootopia 2' bate recorde e se torna maior estreia de animação de todos os temposA sequência faturou o equivalente a R$ 2,9 bilhões em seu primeiro fim de semana em cartaz. R$ 832 milhões foram vendidos só nos Estados Unidos
A nova produção da Disney, Zootopia 2, já chega às telonas com grande aderência do público. O longa, em seu primeiro fim de semana de exibição, faturou quase R$ 2,9 bilhões globalmente, e se tornou a maior estreia de animação da história do cinema. Os dados foram divulgados pela própria companhia e repercutido pelo portal norte-americano ABC News.
Nos Estados Unidos, impulsionado pelo feriado de Ação de Graças, os números chegaram a US$ 156 milhões em vendas, equivalente a R$ 832 milhões. No resto do mundo, o filme chegou a marca de US$ 400 milhões (R$ 2,1 bilhões).
O filme passou grandes produções, como "Frozen 2" e "Moana", para conquistar o topo do ranking. Além do recorde citado, entre as animações, a produção ganhou o titulo de principal exibição no ano de 2025 e integrou a lista como quarta maior estreia entre todos os filmes.
Animação é sequência de filme lançado em 2016
O longa introduz a sequencia do filme, de mesmo nome, lançado em 2016. A primeira produção faturou um total de US$ 1 bilhão, em sua exibição nas telonas.
Veja a lista com maiores estreias globais de animação em Dólar
1. Zootopia 2 - 556 milhões
2. Ne Zha 2 - 431 milhões
3. Moana 2 - 386 milhões
4. Super Mario - 375 milhões
5. Frozen II - 358 milhões
6. Divertida Mente 2 - 294 milhões
7. Toy Story 4 - 244 milhões
8. Minions 2 - 241 milhões
9. Os Incríveis 2 - 235 milhões
10. Meu Malvado Favorito 4 - 229 milhões