Tela Quente hoje: veja qual filme vai passar nesta segunda (01/12/25)

Confira qual filme vai passar hoje, segunda, 01 de dezembro (01/12/2025) durante a Tela Quente, na TV Globo
Autor Carolina Passos
Um filme de comédia será transmitido na Tela Quente hoje, segunda-feira, 01 de dezembro de 2025 (01/12/2025). A exibição começa às 22h25 horas (horário de Brasília), na TV Globo, logo após a novela  "Três Graças". O longa "Barbie" tem direção de Greta Gerwig.

Depois de ser expulsa da Barbieland por ser uma boneca de aparência menos do que perfeita, Barbie parte para o mundo humano em busca da verdadeira felicidade.

Veja o trailer do filme que vai passar na Tela Quente hoje (01/12/25):

Filme da Tela Quente hoje (01/12/25)

  • Barbie
  • Quando: hoje, segunda-feira, 01 de dezembro (01/12/25), às 22h25
  • Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay

