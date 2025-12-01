Tela Quente hoje: veja qual filme vai passar nesta segunda (01/12/25)Confira qual filme vai passar hoje, segunda, 01 de dezembro (01/12/2025) durante a Tela Quente, na TV Globo
Um filme de comédia será transmitido na Tela Quente hoje, segunda-feira, 01 de dezembro de 2025 (01/12/2025). A exibição começa às 22h25 horas (horário de Brasília), na TV Globo, logo após a novela "Três Graças". O longa "Barbie" tem direção de Greta Gerwig.
Depois de ser expulsa da Barbieland por ser uma boneca de aparência menos do que perfeita, Barbie parte para o mundo humano em busca da verdadeira felicidade.
Veja o trailer do filme que vai passar na Tela Quente hoje (01/12/25):
Filme da Tela Quente hoje (01/12/25)
- Barbie
- Quando: hoje, segunda-feira, 01 de dezembro (01/12/25), às 22h25
- Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay