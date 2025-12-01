Tela Quente hoje: veja qual filme vai passar nesta segunda (01/12/25)

Confira qual filme vai passar hoje, segunda, 01 de dezembro (01/12/2025) durante a Tela Quente, na TV Globo

Um filme de comédia será transmitido na Tela Quente hoje, segunda-feira, 01 de dezembro de 2025 (01/12/2025). A exibição começa às 22h25 horas (horário de Brasília), na TV Globo, logo após a novela "Três Graças". O longa "Barbie" tem direção de Greta Gerwig.

Depois de ser expulsa da Barbieland por ser uma boneca de aparência menos do que perfeita, Barbie parte para o mundo humano em busca da verdadeira felicidade.