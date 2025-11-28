O que fazer em Fortaleza hoje, 28/11? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 28/11? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 28 de novembro (28/11/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 28 de novembro.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 28 de novembro (28/11):
Boybands Night
- Com: Djs Renê e Douh Silva
- Horário: 21 horas
- Quanto: R$ 15
- Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877, Praia de Iracema)
- Vendas: Shotgun
Discotecagem + Luiza Nobel
- Horário: a partir das 18h30
- Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Mais informações: @estacaodasartes.ce
- Gratuito
Roda de Samba
- Com : Gabi Nunes e Belinho
- Horário: 21 horas
- Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: Sympla
Orbital- Tributo ao Orbita
- Com: Madcat , Luiz Neto, Veneno
- Horário: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: OutGo
Clandestina
- Horário: 23 horas
- Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
- Quanto: R$ 20
- Vendas: Outgo
Numalaje
- Horário: 22 horas
- Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 1820 - Centro)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: Outgo
Forró da Praia
- Com: Vanessa A Cantora, Os Lamparinos e Dj Will
- Horário: 20 horas
- Onde: Laje da Praia (Rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 20
- Vendas: Sympla
Fuzue Bar
- Com: Rodrigo Lobbão e Tomé Braga
- Horário: 20 horas
- Onde: Rua Barão de Aracati, 609 - Meireles
- Quanto: R$ 15(Couvert)
- Mais informações: instagram @fuzue.bar
MPB e Brasilidades
- Com: Angela Lopes
- Horário: 19 horas
- Onde: Muvuco- Boteco Bar ( R. Coronel Alves Teixeira 1893)
- Mais informações : @muvucoboteco
Funk You
- Com: DJs Pedro Alencar, Felipe Masc, Carina, Lucas BMR, Lari.B e Breno Mendes
- Horário: 20 horas
- Onde: Radar Pub ( Rua Carlos Vasconcelos, 834 • Meireles)
- Quanto: R$ 40
- Vendas: Zig
