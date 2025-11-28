Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 28/11? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 28 de novembro (28/11/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 28 de novembro.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 28 de novembro (28/11):

Boybands Night

  • Com: Djs Renê e Douh Silva
  • Horário: 21 horas
  • Quanto: R$ 15
  • Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877, Praia de Iracema)
  • Vendas: Shotgun

Discotecagem + Luiza Nobel

  • Horário: a partir das 18h30
  • Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Mais informações: @estacaodasartes.ce
  • Gratuito


Roda de Samba

  • Com : Gabi Nunes e Belinho
  • Horário: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: Sympla

Orbital- Tributo ao Orbita

  • Com: Madcat , Luiz Neto, Veneno
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: OutGo

Clandestina

  • Horário: 23 horas
  • Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: Outgo

Numalaje

  • Horário: 22 horas
  • Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 1820 - Centro)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: Outgo

Forró da Praia

  • Com: Vanessa A Cantora, Os Lamparinos e Dj Will
  • Horário: 20 horas
  • Onde: Laje da Praia (Rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: Sympla

Fuzue Bar

  • Com: Rodrigo Lobbão e Tomé Braga
  • Horário: 20 horas
  • Onde: Rua Barão de Aracati, 609 - Meireles
  • Quanto: R$ 15(Couvert)
  • Mais informações: instagram @fuzue.bar

MPB e Brasilidades

  • Com: Angela Lopes
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Muvuco- Boteco Bar ( R. Coronel Alves Teixeira 1893)
  • Mais informações : @muvucoboteco 

Funk You

  • Com: DJs Pedro Alencar, Felipe Masc, Carina, Lucas BMR, Lari.B e Breno Mendes
  • Horário: 20 horas
  • Onde: Radar Pub ( Rua Carlos Vasconcelos, 834 • Meireles)
  • Quanto: R$ 40
  • Vendas: Zig

 


