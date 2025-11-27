Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 27/11/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 27 de novembro de 2025 (27/11/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 27 de novembro de 2025 (27/11/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Mr. Church" é um longa-metragem dirigido por Bruce Beresford .

Baseado em uma história real, o filme gira em torno de um chefe de cozinha que é contratado pelo patriarca de uma família para ser o cozinheiro da casa e fazer as refeições da namorada e da filha dele após sua morte.