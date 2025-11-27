Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 27/11/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 27/11/2025Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 27 de novembro de 2025 (27/11/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 27 de novembro de 2025 (27/11/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Mr. Church" é um longa-metragem dirigido por Bruce Beresford .
Baseado em uma história real, o filme gira em torno de um chefe de cozinha que é contratado pelo patriarca de uma família para ser o cozinheiro da casa e fazer as refeições da namorada e da filha dele após sua morte.
Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Mr. Church
- Quando: hoje, quinta, 27 de novembro de 2025 (27/11/2025) às 15h30min
- Onde: canal aberto da TV Globo
Podcast Vida&Arte
O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aquiDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente