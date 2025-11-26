Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 26/11/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 26/11/2025Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 26 de novembro de 2025 (26/11/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 26 de novembro de 2025 (26/11/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "MIB - Homens de Preto 3" é um longa-metragem dirigido por Barry Sonnenfeld.
O Agente J viaja no tempo para impedir os planos de Boris, um alienígena que escapou de uma prisão lunar de segurança máxima e assassinou o Agente K.
Ao voltar no tempo, J conhece o jovem Agente K e logo descobre um grande segredo do colega. Juntos, eles irão lutar para deter o perigoso assassino de uma vez por todas.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
MIB - Homens de Preto 3
- Quando: hoje, quarta, 26 de novembro de 2025 (26/11/2025) às 15h30min
- Onde: canal aberto da TV Globo
