Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 26/11/2025

Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 26 de novembro de 2025 (26/11/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "MIB - Homens de Preto 3" é um longa-metragem dirigido por Barry Sonnenfeld. O Agente J viaja no tempo para impedir os planos de Boris, um alienígena que escapou de uma prisão lunar de segurança máxima e assassinou o Agente K.