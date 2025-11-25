Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 25/11/2025

Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 25 de novembro de 2025 (25/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo / Crédito: 20th Century Studios/ Divulgação

Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 25 de novembro de 2025 (25/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Incontrolável" é um longa-metragem dirigido por Tony Scott . Uma composição carregada de produtos altamente tóxicos está desgovernada e o perigo é iminente. Um condutor e um maquinista experiente precisam evitar que uma pequena cidade em seu caminho seja destruída.