Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 25/11/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 25/11/2025Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 25 de novembro de 2025 (25/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 25 de novembro de 2025 (25/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Incontrolável" é um longa-metragem dirigido por Tony Scott .
Uma composição carregada de produtos altamente tóxicos está desgovernada e o perigo é iminente. Um condutor e um maquinista experiente precisam evitar que uma pequena cidade em seu caminho seja destruída.
A única saída é botar em prática uma operação muito arriscada, mas o tempo corre contra eles.
Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Incontrolável
- Quando: hoje, terça, 25 de novembro de 2025 (25/11/2025) às 15h25min
- Onde: canal aberto da TV Globo
Podcast Vida&Arte
O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui