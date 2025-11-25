Quais artistas brasileiros seriam cancelados se estivessem vivos?

Zacarias, Mussum, Didi e Dedé em cena do filme "Os Saltimbancos Trapalhões" / Crédito: Divulgação

Deu no Pasquim: “Wilson Simonal jantou Sérgio Mendes”. Na noite de 5 de julho de 1969, Simonal foi convidado para fazer o show de abertura de Mendes no Maracanãzinho (RJ). Durante a apresentação, o “rei do suingue” regeu uma multidão de 30 mil vozes. Conclusão: a plateia não queria deixá-lo ir embora. No camarim, a atração principal da noite não entendeu nada. Menos ainda quando, ao pisar no palco, ouviu vaias. O jeito foi chamar Simonal de volta aos primeiros acordes de Sá Marina. “Na despedida de Sérgio Mendes, o maior mesmo foi Simonal”, elogiou o crítico Nelson Motta em sua coluna no jornal Última Hora.

Em 1971, o cantor voltou a ser notícia no Pasquim: “O dedo de Simonal é hoje muito mais famoso do que sua voz”. A charge fazia referência à fama de “dedo-duro” do cantor. Acusado de delatar o ex-contador, responsável por um suposto desfalque em sua empresa, Simonal virou “informante da ditadura”. Dizia-se que artistas tidos como subversivos teriam sido denunciados por ele à polícia. A suspeita nunca foi confirmada. Um dos cantores mais populares do Brasil na década de 1960, Simonal caiu em desgraça. Parou de fazer shows e de vender discos. “Fui abatido no auge do estrelato”, declarou à Folha de S. Paulo de 25 de novembro de 1994. Vítima de cirrose hepática, morreu em 25 de junho de 2000, aos 64 anos. “Overdose de ostracismo”, queixou-se a segunda mulher, Sofia Cerqueira, no documentário Simonal – Ninguém Sabe o Duro que Dei (2009). “Tem uma galera que não gostava do Simonal. Chamava ele de ‘negão arrogante'. No Brasil, se você é negão, não pode ser arrogante. Se é arrogante, não pode ser negão. O componente racial ajuda a explicar a duração da pena”, afirma Cláudio Manoel, diretor de Simonal.

“Quando comecei a fazer o documentário em 2003, a maioria das pessoas não tinha a menor ideia de quem foi Wilson Simonal. Jesus ressuscitou Lázaro e eu, Simonal”, brinca. Depois de Simonal, dirigido em parceria com Micael Langer e Calvito Leal, vieram outros projetos: as biografias Nem Vem Que Não Tem: A Vida e o Veneno de Wilson Simonal (2009), de Ricardo Alexandre, e Simonal: Quem Não Tem Swing Morre com a Boca Cheia de Formiga (2011), de Gustavo Alonso; o musical S'imbora: A História de Wilson Simonal (2015), de Pedro Brício; e o filme Simonal (2019), de Leonardo Domingues. “Não é possível dissociar um artista de sua obra. No entanto, o ser humano é multidimensional. O Simonal não é apenas o cantor acusado de colaborar com o regime. Assim como não é apenas o ‘showman'. É uma mistura disso tudo. E, por isso mesmo, era um grande artista”, avalia Alexandre, que relança Nem Vem Que Não Tem pela Arquipélago. “É um personagem rico. Um cara de nuances numa época em que tudo era preto no branco”. “Como separar o criador da criação?” Em Monstros: O Dilema do Fã (2025), a jornalista americana Claire Dederer esmiúça casos famosos de artistas suspeitos de cometerem atos moralmente deploráveis, como o cineasta Woody Allen, a escritora J.K. Rowling e o cantor Michael Jackson, entre outros.

"Como separar o criador da criação?" Em Monstros: O Dilema do Fã (2025), a jornalista americana Claire Dederer esmiúça casos famosos de artistas suspeitos de cometerem atos moralmente deploráveis, como o cineasta Woody Allen, a escritora J.K. Rowling e o cantor Michael Jackson, entre outros.

"Todos foram acusados de fazer ou dizer algo horroroso, e fizeram algo grandioso", sintetiza a autora no livro. "Como separar o criador da criação?". Quem "inspirou" Dederer a escrever o livro foi Roman Polanski. Ela admite que tem um caso de amor e ódio com o diretor de Repulsa Ao Sexo (1965), O Bebê de Rosemary (1968) e Chinatown (1974).