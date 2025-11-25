Ayahuasca: filha de Jimmy Cliff conta que pais se conheceram em cerimônia

Filha de Jimmy Cliff conta que pais se conheceram em cerimônia de ayahuascaAtriz e cantora, Nabiyah Be disse que Jimmy Cliff e Sônia Gomes se conheceram em cerimônia de ayahuasca na praia, apresentada por Margareth Menezes
A morte de Jimmy Cliff, aos 81 anos, nesta segunda-feira, 24, reacendeu histórias pouco conhecidas sobre a vida pessoal do ícone jamaicano, entre elas, o encontro que deu origem a sua filha brasileira, a atriz e cantora Nabiyah Be, de 33 anos.
Em entrevista ao podcast “Papo com Clê”, ela contou como seus pais se aproximaram e revelou que a união nasceu de um momento espiritual em Salvador.
Nabiyah explicou que o casal foi apresentado pela cantora Margareth Menezes e que o primeiro encontro aconteceu durante uma cerimônia de ayahuasca na praia.
“Eu sou fruto dessa união sagrada”, afirmou. A mãe dela, Sônia Gomes, decidiu se mudar para a Bahia ao engravidar, deixando São Paulo por acreditar que Salvador seria um lugar melhor para criar uma filha negra.
A artista contou que Jimmy Cliff viveu com ela e a mãe até seus 11 anos e destacou a forte identidade brasileira que carrega. “Sou muito mais brasileira do que jamaicana. Sou baianíssima. Nascida e criada até os 18 anos, em Salvador”, disse.
Hoje reconhecida internacionalmente, Nabiyah acumulou trabalhos relevantes na televisão e no cinema, como participações em “Pantera Negra” e na série “Daisy Jones and The Six”.
Antes disso, foi backing vocal do pai na adolescência. Aos 18 anos, mudou-se para os Estados Unidos para seguir carreira artística e, em 2024, lançou seu primeiro álbum, “O Que o Sol Quer”, com músicas em inglês e português.
Jimmy Cliff, um dos pilares do reggae mundial e autor de clássicos como “Many Rivers to Cross” e “The Harder They Come”, deixa três filhos e um legado incontornável na música.