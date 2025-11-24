Tela Quente hoje: veja qual filme vai passar nesta segunda (24/11/25)Confira qual filme vai passar hoje, segunda, 24 de novembo (24/11/2025) durante a Tela Quente, na TV Globo
Um filme de drama será transmitido na Tela Quente hoje, segunda-feira, 24 de novembro de 2025 (24/11/2025). A exibição começa às 22h25 horas (horário de Brasília), na TV Globo, logo após a novela "Três Graças". O longa "Desaparecida" tem direção de Will Merrick e Nicholas D. Johnson .
A mãe de June desaparece durante as férias na Colômbia com o novo namorado, e sua busca por respostas acaba dificultada pela burocracia internacional. Presa a milhares de quilômetros de distância em Los Angeles, June usa criativamente toda a tecnologia mais recente ao seu alcance para tentar encontrá-la antes que seja tarde demais.
No entanto, à medida que ela se aprofunda, sua investigação digital logo levanta mais perguntas do que respostas.
Veja o trailer do filme que vai passar na Tela Quente hoje (24/11/25):
Filme da Tela Quente hoje (24/11/25)
- Desaparecida
- Quando: hoje, segunda-feira, 24 de novembro (24/10/25), às 22h25
- Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay