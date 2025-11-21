Projeto ressuscita Molière em peça criada com inteligência artificial

Acadêmicos e artistas usaram a tecnologia para identificar qual seria o próximo alvo das sátiras do dramaturgo francês. Comédia inédita será encenada no próximo ano no Palácio de Versalhes.Qual teria sido a próxima peça de Molière se o dramaturgo francês do século 17 não tivesse morrido após desmaiar no palco durante a apresentação de O Doente Imaginário? Essa é a pergunta que acadêmicos, artistas e uma empresa de inteligência artificial (IA) franceses uniram forças para responder. O resultado é L'Astrologue ou les Faux Presages (O Astrólogo ou os Falsos Presságios, em tradução livre), uma comédia que estreará no próximo ano no Palácio de Versalhes, onde Luís 14, mecenas de Molière, mantinha sua corte séculos atrás. "Pensamos que poderíamos tentar recriar parte do processo criativo de Molière usando o estado atual da inteligência artificial", explicou Hugo Caselles-Dupre, pesquisador na área de uso da inteligência artificial para a criação artística, que participou do projeto. "Reviver" um ícone francês Molière é um ícone na França, a ponto de o idioma francês ser às vezes chamado de "a língua de Molière". Suas peças, caracterizadas pelo humor satírico e pela crítica social, são amplamente estudadas nas escolas francesas e encenadas em teatros por todo o mundo francófono. Apesar do patrocínio de Luís 14, Molière viveu na pobreza durante muitos anos e morreu de exaustão aos 51 anos, deixando seus admiradores se perguntando quem seria seu próximo alvo de críticas. Segundo o projeto Molière Ex Machina, apoiado pela empresa francesa de inteligência artificial Mistral AI, o dramaturgo poderia ter se revoltado contra os astrólogos. "Investigamos que tipo de obra Molière poderia ter escrito. Um dos temas que ele abordou, embora sutilmente presente em várias de suas outras obras, é a astrologia", afirmou Mickael Bouffard, historiador e diretor da peça. A trama gira em torno de Geronte, um burguês ingênuo que cai na lábia de um astrólogo fraudulento que planeja casar a filha de Geronte com um fabricante de perucas desonesto, apesar do amor dela por outro. O modelo de inteligência artificial não foi operado sem supervisão. A produção foi aprimorada por acadêmicos e pesquisadores que corrigiram imprecisões históricas e outros detalhes. O modelo ofereceu aos estudiosos uma compreensão profunda da arte de Molière, mais de 350 anos após sua morte. "Aprendi coisas sobre Molière que eu havia ignorado porque estão muito dispersas por toda a sua obra", disse Bouffard. le/cn (Reuters)