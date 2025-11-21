Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 21/11? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 21 de novembro (21/11/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
Atualizado às Autor Carolina Passos
Carolina Passos Autor
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 21 de novembro.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 21 de novembro (21/11):

Paradão Popular: Baile das Onças

  • Com: Dj Canuto e Dj Lenze
  • Horário: 21 horas
  • Quanto: R$ 15
  • Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877, Praia de Iracema)
  • Vendas: Outgo

Homenagem Arlindo Cruz “ O Show Tem Que Continuar”

  • Com: Grupo DTF
  • Horário: 19h30
  • Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Mais informações: @estacaodasartes.ce
  • Gratuito

Grande Roda de Samba

  • Com : Essas Mulheres, Theresa Rachel, Marilene Sales, Gabi Nunes, Lis Pereira, Samya Kássia:
  • Horário: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: Sympla

Orbital- Tributo ao Orbita

  • Com: El Bocón, Driving Saturn e DJ Veneno
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: OutGo 

Malla 100 Alça

  • Horário: 22 horas
  • Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
  • Quanto: R$ 40
  • Vendas: Outgo

Baile das Apimentadas

  • Com: Djs Kloe, Andra, Thalyne
  • Horário: 22 horas
  • Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 1820 - Centro)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: Outgo

Trap City

  • Horário: 19 horas
  • Onde: Laje Head Shop (Rua Paulino Nogueira, 82, Benfica)
  • Quanto: R$ 15 ( couvert)

Fuzue Club

  • Com: Sammy Dreams e Dandarona
  • Horário: 23 horas
  • Onde: Rua Barão de Aracati, 609 - Meireles
  • Mais informações: instagram @fuzue.bar

Laje da Praia

  • Com: Vanessa A Cantora e Belinho da Silva
  • Horário: 20 horas
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: Sympla

MPB e Brasilidades

  • Com: Angela Lopes
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Muvuco- Boteco Bar ( R. Coronel Alves Teixeira 1893)
  • Mais informações : @muvucoboteco

Não Era Amor, Era Piseiro

  • Com: Lorim Vaqueiro, LA, Lari.B, Breno Mendes
  • Horário: 20 horas
  • Onde: Radar Pub ( Rua Carlos Vasconcelos, 834 • Meireles)
  • Quanto: R$ 40
  • Vendas: Zig

