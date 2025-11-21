O que fazer em Fortaleza hoje, 21/11? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 21/11? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 21 de novembro (21/11/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 21 de novembro.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 21 de novembro (21/11):
Paradão Popular: Baile das Onças
- Com: Dj Canuto e Dj Lenze
- Horário: 21 horas
- Quanto: R$ 15
- Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877, Praia de Iracema)
- Vendas: Outgo
Homenagem Arlindo Cruz “ O Show Tem Que Continuar”
- Com: Grupo DTF
- Horário: 19h30
- Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Mais informações: @estacaodasartes.ce
- Gratuito
Grande Roda de Samba
- Com : Essas Mulheres, Theresa Rachel, Marilene Sales, Gabi Nunes, Lis Pereira, Samya Kássia:
- Horário: 21 horas
- Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: Sympla
Orbital- Tributo ao Orbita
- Com: El Bocón, Driving Saturn e DJ Veneno
- Horário: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: OutGo
Malla 100 Alça
- Horário: 22 horas
- Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
- Quanto: R$ 40
- Vendas: Outgo
Baile das Apimentadas
- Com: Djs Kloe, Andra, Thalyne
- Horário: 22 horas
- Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 1820 - Centro)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: Outgo
Trap City
- Horário: 19 horas
- Onde: Laje Head Shop (Rua Paulino Nogueira, 82, Benfica)
- Quanto: R$ 15 ( couvert)
Fuzue Club
- Com: Sammy Dreams e Dandarona
- Horário: 23 horas
- Onde: Rua Barão de Aracati, 609 - Meireles
- Mais informações: instagram @fuzue.bar
Laje da Praia
- Com: Vanessa A Cantora e Belinho da Silva
- Horário: 20 horas
- Quanto: R$ 20
- Vendas: Sympla
MPB e Brasilidades
- Com: Angela Lopes
- Horário: 19 horas
- Onde: Muvuco- Boteco Bar ( R. Coronel Alves Teixeira 1893)
- Mais informações : @muvucoboteco
Não Era Amor, Era Piseiro
- Com: Lorim Vaqueiro, LA, Lari.B, Breno Mendes
- Horário: 20 horas
- Onde: Radar Pub ( Rua Carlos Vasconcelos, 834 • Meireles)
- Quanto: R$ 40
- Vendas: Zig