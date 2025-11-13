''Ângela Diniz – Assassinada e Condenada': diretor fala sobre série

Produção coloca no centro da trama Marjorie Estiano, como Ângela, e Emilio Dantas, no papel de Doca Street / Crédito: Laura Campanella/DIvulgação

Um filé nos restaurantes da elite carioca carregava seu nome. Manchetes o chamavam de “Doca, o playboy apaixonado”. Era convidado de honra em festas e eventos sociais durante o período em que aguardava o julgamento.

Esse foi o tratamento que a sociedade brasileira concedeu a Doca Street, responsável pelo assassinato de sua então namorada, Ângela Diniz, em 30 de dezembro de 1976.



Quase meio século depois do crime, a história volta a ganhar manchetes por conta de “Ângela Diniz: Assassinada e Condenada”, nova série da HBO Max, dirigida por Andrucha Waddington.

Com estreia nesta quinta-feira, 13, a produção coloca no centro da trama Marjorie Estiano, como Ângela, e Emilio Dantas, no papel de Doca Street.

Baseado no podcast “Praia dos Ossos”, da Rádio Novelo, o roteiro é assinado por Elena Soárez, conhecida por “O Mecanismo” e “Filhos do Carnaval”.

Em entrevista ao O POVO, a roteirista destaca o processo de escrita, que durou cerca de cinco meses e contou com jornais e revistas da época para reconstruir os fatos.



“O ‘Praia’, da Branca Viana e Flora Devaux, foi a mais preciosa fonte de pesquisa que qualquer roteirista possa sonhar em ter. A pesquisadora Paula Salles também nos municiou com jornais da época e nos deu acesso a três amigos muito próximos a Ângela. Essas conversas foram muito importantes na construção das cenas e diálogos, o tipo de coisa que faziam, onde iam e como falavam”, explica Elena.

Contudo, na transposição para as telas, o recorte temporal também foi outro. Enquanto a versão em áudio se debruça no pós-crime, a equipe da Conspiração, produtora que assina a produção em parceria com a HBO, concentrou-se em falar das diversas camadas da socialite, ao contrário do que foi feito nos noticiários da época.

Marjorie Estiano como a socialite Ângela Diniz Crédito: Laura Campanella/Divulgação

“O arco que nos interessou descrever tem como gesto inicial a decisão de Ângela de se desquitar numa sociedade e tempo em que isso não era nada banal. Foi o primeiro passo de uma jornada na direção de uma vida própria, pela qual pagou muito caro, com a vida”, afirma.

Se, na época, a grande mídia buscou justificar o crime adjetivando Diniz como uma mulher "extravagante", "libertina" e "de temperamento forte", a série tem em um de seus pilares a ideia de que a suposta santidade, ou a ausência dela, não deve ser parâmetro para decisões.


