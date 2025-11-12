Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 12/11/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 12 de novembro de 2025 (12/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 12 de novembro de 2025 (12/11/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Juntos e Enrolados"é um longa-metragem dirigido por Rodrigo Van Der Put e Eduardo Vaisman.

Após dois anos de união e muita economia financeira, Júlio e Daiana finalmente alcançaram o sonho de realizar a festa de casamento. Tudo parece estar indo bem, até que o noivo recebe uma mensagem em seu celular antes da cerimônia começar. Uma confusão generalizada acontece, mas a festa precisa continuar.

