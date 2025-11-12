Samuel de Assis aponta falta de narrativas ‘realmente pretas’ na TV

Samuel de Assis aponta falta de narrativas ‘realmente pretas’ na TVAtor de "Três Graças", "Vai na Fé" e outros grandes sucessos da TV brasileira, destaca que as teledramaturgias ainda continuam brancas
Conhecidos por papéis de destaque na programação de novelas da Rede Globo, Samuel de Assis declarou ao portal F5 que seu atual personagem em “Três Graças” é o mais distinto de sua carreira e vem num contexto de narrativas brancas da TV.
Na entrevista publicada na última terça-feira, 11, ele disserta sobre João Rubens, seu personagem na atual novela das 21 horas, um homem culto e elegante que vive um casamento feliz ao lado de Kasper (Miguel Falabella).
“Eles são felizes, bem-sucedidos e apaixonados pelo que fazem. É uma família leve, que transmite amor e arte. É um papel muito diferente de tudo que já fiz, o mais distinto da minha carreira”, descreve ele, apontando para uma falta de aprofundamento em narrativas pretas da televisão.
Samuel de Assis: "A dramaturgia continua branca"
Samuel aponta que uma representatividade preta só existe realmente quando os personagens negros forem escritos, dirigidos e contados a partir de olhares também negros, não quando somente são interpretadas por eles.
“Não adianta colocar atores pretos em papéis importantes se a dramaturgia continua branca. A vida inteira fomos retratados em posições inferiores, e de repente empurram os pretos para papéis de elite, mas sem que as histórias nos representem. Empurrá-los para posições de destaque apenas para cumprir uma cota não é representatividade”, sintetiza o artista.