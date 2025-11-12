Samuel de Assis aponta falta de narrativas ‘realmente pretas’ na TV

Samuel de Assis dá vida a João Rubens, seu personagem na atual novela das 21 horas, um homem culto e elegante que vive um casamento feliz ao lado de Kasper (Miguel Falabella). / Crédito: TV GLOBO/DIVULGAÇÃO

Conhecidos por papéis de destaque na programação de novelas da Rede Globo, Samuel de Assis declarou ao portal F5 que seu atual personagem em “Três Graças” é o mais distinto de sua carreira e vem num contexto de narrativas brancas da TV. Relacionado | Três Graças emplaca bons personagens, mas não garante audiência

Na entrevista publicada na última terça-feira, 11, ele disserta sobre João Rubens, seu personagem na atual novela das 21 horas, um homem culto e elegante que vive um casamento feliz ao lado de Kasper (Miguel Falabella). “Eles são felizes, bem-sucedidos e apaixonados pelo que fazem. É uma família leve, que transmite amor e arte. É um papel muito diferente de tudo que já fiz, o mais distinto da minha carreira”, descreve ele, apontando para uma falta de aprofundamento em narrativas pretas da televisão. Leia também | Três Graças: novela faz o bom e bem feito, mas com uma pimentinha Em "Três Graças" João Rubens (Samuel de Assis) é casado com Kasper Damatta (Miguel Falabella) e, juntos, eles são pais adotivos de Maggye (Mell Muzzillo) e donos de uma galeria de arte em São Paulo Crédito: TV GLOBO/DIVULGAÇÃO