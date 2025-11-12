Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O POVO+ lança guia com descontos em produtos e serviços para assinantes

A plataforma O POVO+ lança o Guia Clube OP+, com descontos exclusivos em produtos e serviços para assinantes
Atualizado às Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO Autor
Assinantes do O POVO Impresso e OP+ Digital têm acesso a novos descontos em produtos e serviços desde domingo, 9. Com o lançamento do Guia Clube OP+, mais de 50 empresas apresentam benefícios exclusivos.

A iniciativa faz parte do Clube O POVO+, programa de benefícios da plataforma de streaming O POVO+, com o objetivo de aproximar o público leitor do formato impresso das vantagens disponíveis no digital e de incentivar os assinantes a desfrutarem dos benefícios.

No guia, um QR Code direciona os leitores para o site do Clube, com as informações sobre condições e validade de cada parceria.

O projeto é dividido em categorias de compras, como estilo, bem-estar, comida, passeios e outras. Em cada sessão, o Guia Clube OP+ mostra as empresas, com os produtos e serviços disponíveis, além de indicar o valor do desconto.

Farmácias, ônibus de viagem, cinemas, pizzarias e docerias, acessórios, artigos de decoração, produtos de tecnologia e elotrodomésticos são alguns dos segmentos oferecidos pelo Guia Clube OP+. 

