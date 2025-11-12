Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Joelma testa positivo para covid-19 pela 10ª vez: 'Já sei lidar'

Cantora paraense já havia positivado para a doença no mês anterior e chegou ao 10º tratamento com o último diagnóstico
Autor Raquel Aquino
Raquel Aquino
“Peguei covid 10 vezes”: assim declarou Joelma ao Gshow nesta quarta-feira, 12. A artista revelou ao portal sua luta contra a doença ao longo dos anos e disse já estar recuperada do último diagnóstico.

“Mês passado [peguei covid], acabei de pegar outra, mas com Covid já sei lidar e estou bem. Voltei a treinar, estou com a energia no topo de novo, Deus me deu mais uma chance de vida. Só tenho a agradecer”, disse Joelma.

Joelma está 100% recuperada

Destacando estar “100% recuperada”, a cantora relembra que a doença já a trouxe diversas sequelas, como perda de músculos, problemas digestivos, respiratórios, e neurológicos — sequelas que vieram durante suas três internações.

Ela expõe: “Quando veio o Covid, estava na minha melhor forma física. Pensei que ia ser de leve. De leve? Quase que eu vou! Foi sério, internei três vezes, foi bem difícil, pensei que não ia voltar a cantar, mas a chave virou”.

Joelma faz dois shows no Ceará em novembro

Recuperada, Joelma está com show marcado para o sábado, 15, na programação do “Baú da Taty Girl”, no estacionamento da Arena Castelão. Na quarta-feira, 19, a artista também se apresenta na cidade de Capistrano, no interior do Ceará.

