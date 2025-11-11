Temporada de teatro: saiba onde conferir espetáculos em Fortaleza

"Amigo Imaginário" é uma das peças presentes no roteiro de teatro deste fim de semana em Fortaleza / Crédito: Divulgação/ Tim Oliveira

De comédias a espetáculos infantis, a temporada de teatro em Fortaleza traz espetáculos em diferentes equipamentos culturais da cidade. O Vida&Arte fez um roteiro de peças que ocorrem entre a quinta-feira, 13, e o domingo, 16. LEIA TAMBÉM | O que os equipamentos culturais oferecem para Fortaleza?

"Amigo Imaginário", "Cinderela" e "O Maravilhoso Mágico de Oz" seguem em cartaz na capital, enquanto os espetáculos "Meu Coração é Brega", "Línguas de Ananse - Nosso Manifesto é Uma Festa" e "Boi Estrela" ganham sessões de estreia. Adaptações de histórias que já fazem parte do imaginário popular, as peças infantis "Cinderela" e "O Mágico de Oz" ocorrem neste sábado, 15. "Cinderela" traz o clássico conto de fadas para os palcos e "O Mágico de Oz" inspira-se no livro "Além do Arco-Íris", de Marcelino Câmara. "Amigo Imaginário" também continua disponível. As últimas sessões do espetáculo ocorrem no sábado, 15, e no domingo, 16. No espetáculo, três amigos tentam escrever uma nova peça de teatro e acabam confrontando-se com sentimentos que buscavam evitar, misturando ficção e realidade. Em "Meu Coração é Brega", Luís Antônio e Ricardo Diamante fazem uma comédia sobre a jornada de Aurineide Camurupim, moradora de um bairro popular de Fortaleza, rumo ao estrelado. O espetáculo tem estreia na quarta-feira, 12, e fica em cartaz até sexta-feira, 14.

O coletivo Línguas de Ananse apresenta, no domingo, 16, "Línguas de Ananse - O nosso Manifesto é a Festa". A montagem trata da relação entre corpo e território e das memórias e ensinamentos quilombolas. “O Boi Estrela” é mais um dos espetáculos programados para esta semana. Na sexta-feira, 14, a peça de bonecos se inspira na tradição do boi e nas histórias populares do Nordeste para narrar a história de Mateus, o capataz do Capitão Melancia. Ele precisa cuidar do Boi Estrela, mas um mal-entendido acaba colocando-o em confusão. Confira os espetáculos de teatro Cinderela Quando: sábado, 15, às 17 horas

Onde: Teatro Nadir Papi Saboya (rua 8 de Setembro, 1331 – Varjota) Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) Instagram: @grupocomediacearense

O Maravilhoso Mágico de Oz Quando: sábado, 15, às 17 horas Onde: AABB (av. Barão de Studart, 2917 - Joaquim Távora) Quanto: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)