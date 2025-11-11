Teatro Carlos Câmara divulga programação completa de reabertura

Teatro Carlos Câmara divulga programação completa de reaberturaO espaço foi requalificado e entregue, na última quarta-feira, 5, pela Secretaria da Cultura (Secult), órgão vinculado ao Governo do Estado do Ceará
O recém-reinaugurado Teatro Carlos Câmara divulgou a programação completa do espaço gerido em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM). O planejamento inclui atividades voltadas ao teatro, dança, circo, performance, música e artes visuais.
O espaço foi requalificado e entregue, na última quarta-feira, 5, pela Secretaria da Cultura (Secult-CE), órgão vinculado ao Governo do Estado do Ceará. Estiveram presentes no cerimonial, o governador Elmano de Freitas, a secretária da Cultura Luisa Cela, entre outras autoridades do Estado.
Teatro Carlos Câmara tem programação variada
Na quinta-feira, 13, o espaço recebe duas programações especiais. O espetáculo "As Caras do Abra" abre o teatro ao meio-dia, com apresentação do humorista cearense Gil Soares, trazendo um misto de música, stand-up comedy e personagens variados. O show terá acesso gratuito e classificação de 12 anos, e será na Sala de Espetáculos Rogério Mesquita.
À noite, às 19h30, o cantor maranhense Phill Veras também se apresenta na Sala de Espetáculos Rogério Mesquita. O show vai reunir os principais sucessos do artista, como: "Sorriso ao Sono" e "Pode Vir Comigo", além das novas canções.
Os ingressos para o show de Veras estão disponíveis no Sympla e na bilheteria do teatro, custando R$ 100 a inteira, R$ 50 a meia e R$ 60 mais um kg de alimento para o ingresso solidário.
O Pátio Arthur Guedes vai receber na sexta-feira, 14, a apresentação "Ubu: o que é bom tem que continuar!", do grupo potiguar Clowns Shakespeare Facetas e Asavessa, às 18h30min. O espetáculo tem indicação livre e entrada gratuita mediante retirada no Sympla e doação de 1 kg de alimento, que será doado à campanha Ceará Sem Fome.
No sábado, 15, e domingo, 16, a programação será dedicada ao público infantil. O Grupo de Teatro Máquina apresenta o espetáculo "Alie e as Estrelas", às 17h dos dois dias, com acesso gratuito e classificação livre.
A obra une teatro de sombras, bonecos e narração para contar a história de Alie, criança que rouba as estrelas, também na Sala de Espetáculos Rogério Mesquita.
Novembro tem agenda em celebração à Consciência Negra
Na semana seguinte, no sábado, 22, a Cia Dita apresenta o espetáculo "Preta Rainha", obra que tem classificação de 10 anos, e conta com a coreógrafa Wilemara Barros, em um solo de dança. A apresentação tem a direção de Fauller.
Entre 25 e 30 de novembro, o Grupo Lume Teatro traz a Ocupação Casa Lume no Teatro Carlos Câmara, com programação variada.
A ocupação terá as apresentações "Não tem flor quadrada", "O não lugar de Ágada Tchainik" e "Prisão para liberdade", entre a quarta-feira, 26, e sexta-feira, 28, sempre às 18h.
No domingo, 30, o espaço recebe o espetáculo "La Scarpetta", também às 18h, na Sala de Espetáculo Rogério Mesquita.
Uma programação com oficinas também integra a ocupação do teatro. As oficinas "O Ator de Rua", de 25 a 28 de novembro, pela manhã, "Voz a Ação Vocal", entre 25 a 29, pela tarde, e "Desvelando Passos em Produção", entre 1 e 3 de dezembro, à noite, completam a programação.
Exposição fixa “Retratos”, de Bob Wolfenson, no Teatro Carlos Câmara
O equipamento terá uma mostra fixa no hall de entrada, com a exposição "Retratos", de Bob Wolfenson. As obras estarão expostas até janeiro, de quinta a domingo, das 14h às 18h, com acesso gratuito e classificação livre para todos os públicos.
A exibição faz parte do projeto Museu Itinerante, do Museu da Fotografia Fortaleza. Retratos emblemáticos estão presentes na exposição, com personalidades como: Fernanda Montenegro, Zé Celso Martinez e Tom Zé, pelos olhos de um dos mais reconhecidos fotógrafos brasileiros.
Programação de novembro no Teatro Carlos Câmara
Quinta-feira, 13
- Show de humor “As Caras do Cabra” - Gil Soares
- Quando: 12 horas
- Onde: Sala de Espetáculos Rogério Mesquita
- Classificação 12 anos
- Gratuito
- Show: Phill Veras
- Quando: 19h30min
- Onde: Sala de Espetáculos Rogério Mesquita
- Quanto: R$100 (inteira), R$50 (meia-entrada), Solidário: R$60 + 1kg de alimento
- Classificação livre
Sexta-feira, 14
- Espetáculo “Ubu: o que é bom tem que continuar!”, do Grupo Clowns de Shakespeare (RN)
- Quando: 18h30min
- Onde: Pátio Artur Guedes
- Gratuito, mediante retirada no Sympla e entrega de 1 kg de alimento não perecível
- Classificação livre
Sábado, 15, e domingo, 16
- Espetáculo infantil "Alie e as Estrelas", do Grupo Teatro Máquina
- Quando: 17 horas
- Onde: Sala de Espetáculos Rogério Mesquita
- Gratuito
- Classificação livre
Sábado, 22
- Espetáculo "Preta Rainha", da Cia Dita
- Quando: 18 horas
- Onde: Sala de Espetáculos Rogério Mesquita
- Gratuito
- Classificação livre
25 a 30 de novembro
- Ocupação Casa Lume
- Onde: Teatro Carlos Câmara
Teatro Carlos Câmara
- Onde: rua Dr. João Moreira, 471 ou Senador Pompeu, 454 - Centro
- Mais informações: @teatrocarloscamara_