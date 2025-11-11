Teatro Carlos Câmara divulga programação completa de reabertura

FORTALEZA-CE, BRASIL, 04-11-2025: Reabertura do Teatro Carlos Câmara. Nas fotos, o teatro passa pelos últimos ajustes antes de sua abertura. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

O recém-reinaugurado Teatro Carlos Câmara divulgou a programação completa do espaço gerido em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM). O planejamento inclui atividades voltadas ao teatro, dança, circo, performance, música e artes visuais. Leia no O POVO | Dia Mundial do Teatro: conheça equipamentos culturais em Fortaleza



O espaço foi requalificado e entregue, na última quarta-feira, 5, pela Secretaria da Cultura (Secult-CE), órgão vinculado ao Governo do Estado do Ceará. Estiveram presentes no cerimonial, o governador Elmano de Freitas, a secretária da Cultura Luisa Cela, entre outras autoridades do Estado. Teatro Carlos Câmara tem programação variada Na quinta-feira, 13, o espaço recebe duas programações especiais. O espetáculo "As Caras do Abra" abre o teatro ao meio-dia, com apresentação do humorista cearense Gil Soares, trazendo um misto de música, stand-up comedy e personagens variados. O show terá acesso gratuito e classificação de 12 anos, e será na Sala de Espetáculos Rogério Mesquita. À noite, às 19h30, o cantor maranhense Phill Veras também se apresenta na Sala de Espetáculos Rogério Mesquita. O show vai reunir os principais sucessos do artista, como: "Sorriso ao Sono" e "Pode Vir Comigo", além das novas canções. Os ingressos para o show de Veras estão disponíveis no Sympla e na bilheteria do teatro, custando R$ 100 a inteira, R$ 50 a meia e R$ 60 mais um kg de alimento para o ingresso solidário.

O Pátio Arthur Guedes vai receber na sexta-feira, 14, a apresentação "Ubu: o que é bom tem que continuar!", do grupo potiguar Clowns Shakespeare Facetas e Asavessa, às 18h30min. O espetáculo tem indicação livre e entrada gratuita mediante retirada no Sympla e doação de 1 kg de alimento, que será doado à campanha Ceará Sem Fome. No sábado, 15, e domingo, 16, a programação será dedicada ao público infantil. O Grupo de Teatro Máquina apresenta o espetáculo "Alie e as Estrelas", às 17h dos dois dias, com acesso gratuito e classificação livre. A obra une teatro de sombras, bonecos e narração para contar a história de Alie, criança que rouba as estrelas, também na Sala de Espetáculos Rogério Mesquita.

Novembro tem agenda em celebração à Consciência Negra Na semana seguinte, no sábado, 22, a Cia Dita apresenta o espetáculo "Preta Rainha", obra que tem classificação de 10 anos, e conta com a coreógrafa Wilemara Barros, em um solo de dança. A apresentação tem a direção de Fauller. Entre 25 e 30 de novembro, o Grupo Lume Teatro traz a Ocupação Casa Lume no Teatro Carlos Câmara, com programação variada. A ocupação terá as apresentações "Não tem flor quadrada", "O não lugar de Ágada Tchainik" e "Prisão para liberdade", entre a quarta-feira, 26, e sexta-feira, 28, sempre às 18h.