Porto Iracema das Artes realiza palestra com Leda Maria Martins

Porto Iracema das Artes realiza palestra com Leda Maria MartinsEquipamento cultural promove uma série de atividades durante o mês da consciência negra, além da palestra com a ativista
A Escola Porto Iracema das Artes realiza palestra com a ativista e pesquisadora Leda Maria Martins. O evento acontece nesta sexta-feira, 14, às 19 horas, no pátio do equipamento cultural.
Intitulada “Tempo, território e memória: o sagrado que em nós habita”, a poeta analisa debates sobre memória, ancestralidade e espaço de acordo com o pensamento indígena e afro-brasileiro.
A discussão é parte da programação para o Mês da Consciência Negra, com outras atividades promovidas pela Porto Iracema das Artes, como o lançamento do livro “A fina lâmina da palavra”, da também dramaturga.
A obra traz reflexões da acadêmica sobre temas diversos que vão desde o teatro contemporâneo ao moderno de Nelson Rodrigues, atravessando a literatura de Machado de Assis e Solano Trindade, além das artes visuais de Sonia Gomes e Jota Mombaça.
O lançamento também contará com sessão de autógrafos e ocorre no mesmo dia da palestra. O evento é gratuito e aberto ao público.
Com aula de danças e feira, Porto Iracema promove agenda para o novembro negro
Outras atividades integram a programação especial do Mês da Consciência Negra na Porto Iracema das Artes, como oficinas, mostra de curtas e feira de artes, junto com a palestra de Leda Maria Martins.
A aula de Dancehall Female com o projeto Di Gyal Dem Rise traz técnicas e a energia ancestral que atravessa esse gênero de dança jamaicana.
Também acontece a Feira Negra de Fortaleza, com criações autorais e artísticas, o Cineclube Âncora com a mostra “Perspectivas Negras”, e a oficina de Música Eletrônica ministrada por Uirá dos Reis.
Os interessados também poderão ver uma exibição de fotos e curtas-metragens produzidos pelos alunos da Escola de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Clóvis Beviláqua.
A exposição e as tramas abordam as experiências do dia a dia do ponto de vista dos estudantes. O Sarau Mareação encerra o calendário mensal convidando os artistas a compartilharem performances, poemas e rimas.
Confira a programação completa:
- Quinta-feira, 13
Aula de Dancehall, com o Projeto Di Gyal Dem Rise (Milena Gomes, Pamella Julião e Rayany Gomes)
Horário: 18h30
Onde: Pátio da Escola Porto Iracema das Artes (rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema)
Classificação indicativa: 12 anos
Gratuito e aberto ao público
- Sexta-feira, 14
Feira Negra na Porto
Horário: 16h às 20h
Onde: Pátio da Escola (rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema)
Classificação indicativa: Livre
Gratuito e aberto ao público
- Palestra “Tempo, território e memória: o sagrado que em nós habita” e lançamento do livro “A fina lâmina da palavra”, com Leda Maria Martins
Horário: 19h
Onde: Pátio da Escola
Gratuito e aberto ao público
- Terça-feira, 18
Cineclube Âncora - Sessão Especial “Perspectivas Negras”
Horário: 18h
Onde: Auditório da Porto Iracema das Artes
Classificação indicativa: 14 anos
- 24, 25 e 26/11
Oficina “Música Eletrônica com Hardware – Composição e Fruição”, com Uirá dos Reis
Horário: 14h30
Onde: Sala de Música da Porto Iracema
Classificação indicativa: 16 anos
Gratuito e aberto ao público (10 vagas, conforme ordem de chegada)
- Quinta-feira, 27
Exposição de fotos e exibição de curtas produzidos por alunos da Escola Clóvis Beviláqua
Horário: 15h às 17h
Onde: Pátio (exposição) e auditório (exibição de curtas) da Escola Porto Iracema das Artes
Classificação indicativa: Livre
Gratuito e aberto ao público
- Sarau Mareação
Horário: 18h30
Onde: Pátio da Escola
Classificação indicativa: Livre
Gratuito e aberto ao público
Mês da Consciência Negra na Porto Iracema das Artes
- Quando: de 11 a 27 de novembro
- Onde: Porto Iracema das Artes (rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema)
- Gratuito e aberto ao público (verificar classificação indicativa)