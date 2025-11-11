Porto Iracema das Artes realiza palestra com Leda Maria Martins

Leda Maria Martins realiza palestra na Porto Iracema das Artes / Crédito: Rafael Mota/Divulgação

A Escola Porto Iracema das Artes realiza palestra com a ativista e pesquisadora Leda Maria Martins. O evento acontece nesta sexta-feira, 14, às 19 horas, no pátio do equipamento cultural. Intitulada “Tempo, território e memória: o sagrado que em nós habita”, a poeta analisa debates sobre memória, ancestralidade e espaço de acordo com o pensamento indígena e afro-brasileiro.

A discussão é parte da programação para o Mês da Consciência Negra, com outras atividades promovidas pela Porto Iracema das Artes, como o lançamento do livro "A fina lâmina da palavra", da também dramaturga. A obra traz reflexões da acadêmica sobre temas diversos que vão desde o teatro contemporâneo ao moderno de Nelson Rodrigues, atravessando a literatura de Machado de Assis e Solano Trindade, além das artes visuais de Sonia Gomes e Jota Mombaça. O lançamento também contará com sessão de autógrafos e ocorre no mesmo dia da palestra. O evento é gratuito e aberto ao público.

Com aula de danças e feira, Porto Iracema promove agenda para o novembro negro Outras atividades integram a programação especial do Mês da Consciência Negra na Porto Iracema das Artes, como oficinas, mostra de curtas e feira de artes, junto com a palestra de Leda Maria Martins. A aula de Dancehall Female com o projeto Di Gyal Dem Rise traz técnicas e a energia ancestral que atravessa esse gênero de dança jamaicana. Curta-metragem do Cine Âncora: Flores Vermelhas Crédito: Divulgação Projeto Di Gyal Dem Rise de dança ancestral jamaicana Crédito: Analice Diniz/Divulgação Projeto Di Gyal Dem Rise de dança ancestral jamaicana Crédito: Analice Diniz/Divulgação

Também acontece a Feira Negra de Fortaleza, com criações autorais e artísticas, o Cineclube Âncora com a mostra "Perspectivas Negras", e a oficina de Música Eletrônica ministrada por Uirá dos Reis.

Os interessados também poderão ver uma exibição de fotos e curtas-metragens produzidos pelos alunos da Escola de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Clóvis Beviláqua.