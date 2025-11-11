Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Porto Iracema das Artes realiza palestra com Leda Maria Martins

Equipamento cultural promove uma série de atividades durante o mês da consciência negra, além da palestra com a ativista
A Escola Porto Iracema das Artes realiza palestra com a ativista e pesquisadora Leda Maria Martins. O evento acontece nesta sexta-feira, 14, às 19 horas, no pátio do equipamento cultural.

Intitulada “Tempo, território e memória: o sagrado que em nós habita”, a poeta analisa debates sobre memória, ancestralidade e espaço de acordo com o pensamento indígena e afro-brasileiro.

A discussão é parte da programação para o Mês da Consciência Negra, com outras atividades promovidas pela Porto Iracema das Artes, como o lançamento do livro “A fina lâmina da palavra”, da também dramaturga.

A obra traz reflexões da acadêmica sobre temas diversos que vão desde o teatro contemporâneo ao moderno de Nelson Rodrigues, atravessando a literatura de Machado de Assis e Solano Trindade, além das artes visuais de Sonia Gomes e Jota Mombaça.

O lançamento também contará com sessão de autógrafos e ocorre no mesmo dia da palestra. O evento é gratuito e aberto ao público.

Com aula de danças e feira, Porto Iracema promove agenda para o novembro negro

Outras atividades integram a programação especial do Mês da Consciência Negra na Porto Iracema das Artes, como oficinas, mostra de curtas e feira de artes, junto com a palestra de Leda Maria Martins.

A aula de Dancehall Female com o projeto Di Gyal Dem Rise traz técnicas e a energia ancestral que atravessa esse gênero de dança jamaicana.

Curta-metragem do Cine Âncora: Flores Vermelhas
Curta-metragem do Cine Âncora: Flores Vermelhas Crédito: Divulgação
Projeto Di Gyal Dem Rise de dança ancestral jamaicana
Projeto Di Gyal Dem Rise de dança ancestral jamaicana Crédito: Analice Diniz/Divulgação
Projeto Di Gyal Dem Rise de dança ancestral jamaicana
Projeto Di Gyal Dem Rise de dança ancestral jamaicana Crédito: Analice Diniz/Divulgação

Também acontece a Feira Negra de Fortaleza, com criações autorais e artísticas, o Cineclube Âncora com a mostra “Perspectivas Negras”, e a oficina de Música Eletrônica ministrada por Uirá dos Reis.

Os interessados também poderão ver uma exibição de fotos e curtas-metragens produzidos pelos alunos da Escola de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Clóvis Beviláqua.

A exposição e as tramas abordam as experiências do dia a dia do ponto de vista dos estudantes. O Sarau Mareação encerra o calendário mensal convidando os artistas a compartilharem performances, poemas e rimas.

Confira a programação completa:

  • Quinta-feira, 13
    Aula de Dancehall, com o Projeto Di Gyal Dem Rise (Milena Gomes, Pamella Julião e Rayany Gomes)
    Horário: 18h30
    Onde: Pátio da Escola Porto Iracema das Artes (rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema)
    Classificação indicativa: 12 anos
    Gratuito e aberto ao público
  • Sexta-feira, 14
    Feira Negra na Porto
    Horário: 16h às 20h
    Onde: Pátio da Escola (rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema)
    Classificação indicativa: Livre
    Gratuito e aberto ao público
  • Palestra “Tempo, território e memória: o sagrado que em nós habita” e lançamento do livro “A fina lâmina da palavra”, com Leda Maria Martins
    Horário: 19h
    Onde: Pátio da Escola
    Gratuito e aberto ao público
  • Terça-feira, 18
    Cineclube Âncora - Sessão Especial “Perspectivas Negras”
    Horário: 18h
    Onde: Auditório da Porto Iracema das Artes
    Classificação indicativa: 14 anos
  • 24, 25 e 26/11
    Oficina “Música Eletrônica com Hardware – Composição e Fruição”, com Uirá dos Reis
    Horário: 14h30
    Onde: Sala de Música da Porto Iracema
    Classificação indicativa: 16 anos
    Gratuito e aberto ao público (10 vagas, conforme ordem de chegada)
  • Quinta-feira, 27
    Exposição de fotos e exibição de curtas produzidos por alunos da Escola Clóvis Beviláqua
    Horário: 15h às 17h
    Onde: Pátio (exposição) e auditório (exibição de curtas) da Escola Porto Iracema das Artes
    Classificação indicativa: Livre
    Gratuito e aberto ao público
  • Sarau Mareação
    Horário: 18h30
    Onde: Pátio da Escola
    Classificação indicativa: Livre
    Gratuito e aberto ao público

Mês da Consciência Negra na Porto Iracema das Artes

  • Quando: de 11 a 27 de novembro
  • Onde: Porto Iracema das Artes (rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema)
  • Gratuito e aberto ao público (verificar classificação indicativa)

