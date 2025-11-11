Lorena Nunes realiza show no São Luiz nesta quarta-feira, 12

Com ingressos a partir de R$15, o show apresenta o último álbum de estúdio "La Mar", da cantora cearense Lorena Nunes / Crédito: Thais Mesquita/Divulgação

Nesta quarta-feira, 12, o Cineteatro São Luiz recebe o show “Embarcação”, da cantora e compositora Lorena Nunes. Com início às 19 horas, o espetáculo integra a programação “Dentro do Som” do equipamento cultural, que propõe apresentações com o público posicionado sobre o palco, proporcionando uma experiência sensorial e imersiva.

Com ingressos disponíveis no Sympla, os valores variam entre R$30 para a inteira e R$15 para a meia-entrada. Inspirada na simbologia das embarcações, a artista apresenta o show que tem como referência o porto do Ceará, a travessia e a movimentação marítima. O repertório traz canções do seu mais recente álbum, “La Mar” (2020), e outras faixas que marcaram a trajetória de Lorena. A apresentação também faz parte da programação do III Festival Afrocearensidades, que celebra o protagonismo negro e os saberes ancestrais dos povos tradicionais de matriz africana.