Lorena Nunes realiza show no São Luiz nesta quarta-feira, 12

Lorena Nunes realiza show no São Luiz nesta quarta-feira, 12Com ingressos a partir de R$15, o show apresenta o último álbum de estúdio "La Mar", da cantora cearense Lorena Nunes
Nesta quarta-feira, 12, o Cineteatro São Luiz recebe o show “Embarcação”, da cantora e compositora Lorena Nunes.
Com início às 19 horas, o espetáculo integra a programação “Dentro do Som” do equipamento cultural, que propõe apresentações com o público posicionado sobre o palco, proporcionando uma experiência sensorial e imersiva.
Com ingressos disponíveis no Sympla, os valores variam entre R$30 para a inteira e R$15 para a meia-entrada.
Inspirada na simbologia das embarcações, a artista apresenta o show que tem como referência o porto do Ceará, a travessia e a movimentação marítima.
O repertório traz canções do seu mais recente álbum, “La Mar” (2020), e outras faixas que marcaram a trajetória de Lorena.
A apresentação também faz parte da programação do III Festival Afrocearensidades, que celebra o protagonismo negro e os saberes ancestrais dos povos tradicionais de matriz africana.
Durante o mês de novembro, o festival promove uma programação cultural que se estenderá com atividades em todo o Estado.
Relembre a trajetória de Lorena Nunes
Nascida em Fortaleza, Lorena Nunes soma mais de 10 anos de carreira, com uma sonoridade pop que traz influências de MPB, samba, bossa nova e ritmos nordestinos.
Seu primeiro álbum, “Ouvi Dizer Que Lá Faz Sol”, celebra compositores cearenses contemporâneos e abriu caminho para novos projetos, como “Lorena Nunes Ao Vivo com Banda Quente” (2020).
Já seu último disco, “La Mar”, foi gravado ao vivo entre agosto de 2019 e fevereiro de 2020, no estúdio Índigo Azul, em São Paulo, sob mixagem e produção de Klaus Sena.
"Embarcação" com Lorena Nunes
- Quando: quarta-feira, 12, às 19 horas
- Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)
- Quanto: R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada) no Sympla
- Mais informações: @cineteatrosaoluiz