Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lorena Nunes realiza show no São Luiz nesta quarta-feira, 12

Lorena Nunes realiza show no São Luiz nesta quarta-feira, 12

Com ingressos a partir de R$15, o show apresenta o último álbum de estúdio "La Mar", da cantora cearense Lorena Nunes
Atualizado às Autor Sofia Herrero
Autor
Sofia Herrero Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Nesta quarta-feira, 12, o Cineteatro São Luiz recebe o show “Embarcação”, da cantora e compositora Lorena Nunes.

Com início às 19 horas, o espetáculo integra a programação “Dentro do Som” do equipamento cultural, que propõe apresentações com o público posicionado sobre o palco, proporcionando uma experiência sensorial e imersiva.

Com ingressos disponíveis no Sympla, os valores variam entre R$30 para a inteira e R$15 para a meia-entrada.

Inspirada na simbologia das embarcações, a artista apresenta o show que tem como referência o porto do Ceará, a travessia e a movimentação marítima.

O repertório traz canções do seu mais recente álbum, “La Mar” (2020), e outras faixas que marcaram a trajetória de Lorena.

A apresentação também faz parte da programação do III Festival Afrocearensidades, que celebra o protagonismo negro e os saberes ancestrais dos povos tradicionais de matriz africana.

Durante o mês de novembro, o festival promove uma programação cultural que se estenderá com atividades em todo o Estado.

Relembre a trajetória de Lorena Nunes

Nascida em Fortaleza, Lorena Nunes soma mais de 10 anos de carreira, com uma sonoridade pop que traz influências de MPB, samba, bossa nova e ritmos nordestinos.

Seu primeiro álbum, “Ouvi Dizer Que Lá Faz Sol”, celebra compositores cearenses contemporâneos e abriu caminho para novos projetos, como “Lorena Nunes Ao Vivo com Banda Quente” (2020).

Já seu último disco, “La Mar”, foi gravado ao vivo entre agosto de 2019 e fevereiro de 2020, no estúdio Índigo Azul, em São Paulo, sob mixagem e produção de Klaus Sena.

Leia mais

"Embarcação" com Lorena Nunes

  • Quando: quarta-feira, 12, às 19 horas
  • Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)
  • Quanto: R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada) no Sympla
  • Mais informações: @cineteatrosaoluiz

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar