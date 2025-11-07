Show de Marcos Valle em Fortaleza é cancelado; saiba motivo

Marcos Valle se apresentaria no Festival Choro Jazz, que acontece nesta sexta, 7, e sábado, 8, no Anfiteatro do Centro Dragão do Mar

O Festival Choro Jazz divulgou nesta sexta-feira, 7, o cancelamento do show do artista Marcos Valle por motivos de saúde. O compositor se apresentaria junto da convidada Joyce Moreno.

“O Festival Choro Jazz lamenta informar que Marcos Valle não poderá vir a Fortaleza, por recomendações médicas. Situação estável e controlada, que apenas torna desaconselhável uma viagem neste momento. Enviamos votos de plena e rápida recuperação ao querido mestre da bossa nova”, afirma o comunicado.