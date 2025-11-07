Show de Marcos Valle em Fortaleza é cancelado; saiba motivo

Show de Marcos Valle em Fortaleza é cancelado; saiba motivoMarcos Valle se apresentaria no Festival Choro Jazz, que acontece nesta sexta, 7, e sábado, 8, no Anfiteatro do Centro Dragão do Mar
O Festival Choro Jazz divulgou nesta sexta-feira, 7, o cancelamento do show do artista Marcos Valle por motivos de saúde. O compositor se apresentaria junto da convidada Joyce Moreno.
“O Festival Choro Jazz lamenta informar que Marcos Valle não poderá vir a Fortaleza, por recomendações médicas. Situação estável e controlada, que apenas torna desaconselhável uma viagem neste momento. Enviamos votos de plena e rápida recuperação ao querido mestre da bossa nova”, afirma o comunicado.
Mantendo a programação, a violonista, compositora e cantora Joyce Moreno se apresenta sozinha no sábado, 8, após o show de Lorena Nunes e seu trio, em sessão que se inicia às 19 horas.
O festival conta também com a participação do mestre Toninho Horta e banda, e Marimbanda com Adelson Viana e acontece no Anfiteatro do Centro Dragão do Mar nesta sexta-feira, 7, e no sábado, 8.
Festival Choro jazz
- Quando: 7 e 8 de novembro, a partir das 19 horas
- Onde: Anfiteatro do Centro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
- Gratuito
- Instagram: @chorojazz