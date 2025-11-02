Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Egito prepara abertura de museu monumental, sua nova vitrine cultural

Autor DW
Autor
DW Autor
Tipo Notícia

Nova vitrine cultural do país, maior museu do mundo dedicado a uma única civilização levou décadas para ser concluído e abrirá completamente em novembro. Local concentra peças inéditas de Tutancâmon e outras dinastias.Nos arredores do Cairo, ao lado das famosas Pirâmides de Gizé, ergue-se do deserto uma fachada monumental de vidro e arenito claro. Atrás dessa estrutura de aproximadamente 800 metros de comprimento, foi criada uma verdadeira homenagem à história. O projeto cultural recente mais ambicioso do Egito, o Grande Museu Egípcio (GEM), foi concluído e agora celebra sua inauguração completa – após anos de atraso. Projetado pelo escritório irlandês Heneghan Peng Architects, o imponente edifício ocupa cerca de 500 mil metros quadrados – o equivalente a cerca de 70 campos de futebol. Ele tem espaço suficiente para mais de 100 mil artefatos que representam sete milênios de história egípcia, incluindo antiguidades faraônicas, gregas e romanas. Isso o torna o maior museu do mundo dedicado a uma única civilização. O grande destaque da exposição permanente é a coleção completa do faraó Tutancâmon, que inclui mais de 5 mil artefatos recuperados de sua tumba que serão expostos pela primeira vez, além de sua lendária máscara funerária de ouro. Outro item da coleção é o barco funerário de 42 metros de comprimento e mais de 4 mil anos do faraó Quéops, também conhecido como barco de Khufu, a maior e mais antiga embarcação de madeira encontrada no Egito. As galerias principais contam com diversas seções temáticas relacionadas à realeza, sociedade e religião. Os elementos centrais do museu são uma imponente escadaria que se estende por todos os andares e um átrio com uma estátua de 11 metros de altura do faraó Ramsés 2º sentado em seu trono. Um projeto monumental, décadas em construção Planejado desde os anos 1990 e com construção iniciada em 2004, o projeto sofreu vários adiamentos. Os motivos incluíram a pandemia da covid-19 e as tensões políticas no Oriente Médio. Desde outubro de 2024, o museu está em fase de abertura gradual, permitindo a visitação de áreas selecionadas e reservas de tours especiais. Agora, a inauguração de todo o complexo se aproxima, e o primeiro-ministro do Egito, Mostafa Madbouly, espera que diversos chefes de Estado participem da cerimônia de abertura no dia 1º de novembro. Será "uma noite inesquecível”, prometeu o ministro do Turismo e Antiguidades, Sherif Fathy, à revista The National, de Abu Dhabi. A lista de celebridades internacionais da política, cultura e entretenimento é extensa. O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier e a ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes, já confirmaram presença. A abertura contará com uma procissão à luz de tochas, durante a qual os famosos achados do túmulo de Tutancâmon serão transportados do antigo museu na Praça Tahrir, no Cairo, para o novo ambiente. O mundo dos faraós em um só lugar O que torna a exposição especial é que ela rompe com antigas formas de apresentação. O novo conceito busca proporcionar aos visitantes a compreensão de um panorama mais amplo, e não apenas de objetos individuais. Poder, cotidiano e crenças são narrados ao longo das diversas dinastias. "No passado, artefatos do Antigo, do Médio e do Novo Império eram exibidos separadamente”, explicou o arqueólogo Magdi Shakir ao jornal turco Daily Sabah. "Agora, cada tema é apresentado em uma narrativa panorâmica. Cada objeto no Grande Museu Egípcio segue uma história curatorial única, oferecendo uma nova perspectiva até mesmo sobre peças familiares. Tornando a experiência inédita.” Cultura e identidade no século 21 Mostafa Madbouly defende que o museu fortalecerá a posição do Egito como destino cultural mundial. Sua proximidade com as famosas Pirâmides de Gizé (cerca de 4 km) é uma vantagem, ja que turistas do mundo inteiro que visitam as pirâmides dificilmente deixarão de conhecer o museu. Em entrevista à rádio egípcia Nile FM, o egiptólogo Mustafa Al-Waziri descreveu o GEM como "um ícone, celebrando a rica herança do Egito e reforçando seu status como um dos principais destinos culturais e turísticos”. Além de criar novas oportunidades para o turismo – estima-se que receberá de cinco a oito milhões de visitantes por ano – o GEM também impulsionará a ciência. Ele abriga uma das instalações de restauração mais modernas do mundo e um centro de pesquisa com laboratórios especializados em múmias, madeira, metal e pedra. Diante da crise climática, o design do edifício seguiu exigentes normas ecológicas: conta com resfriamento passivo, iluminação otimizada e reciclagem. O complexo deve consumir até 60% menos energia e 34% menos água do que construções convencionais de tamanho equivalente. Possui usina de energia solar própria, telhado refletivo e proteção solar externa. A orientação do edifício aproveita o vento para resfriamento natural. Vozes críticas No entanto, o projeto não está livre de controvérsias. O jornal britânico Financial Times cita custos de construção superiores a 1 bilhão de dólares (R$ 5,3 bilhões), financiados em parte por empréstimos japoneses, fundos governamentais e receitas de exposições itinerantes no exterior. Críticos reclamam da longa duração da obra e questionam se tal quantia está sendo bem empregada em um país que enfrenta sérios desafios sociais e econômicos. O GEM também é criticado por centralizar o turismo e eventualmente prejudicar outras regiões do Egito. Há também a questão da influência política, já que o próprio presidente egípcio Abdel Fatah Al-Sisi preside o conselho de curadores, responsável pela direção estratégica e pelas operações do museu. Ainda assim, para muitos egípcios, o GEM é um marco da identidade nacional. O museu já é considerado o novo símbolo cultural do país, que une tesouros antigos e alta tecnologia. Para assistir à inauguração ao vivo, o evento será transmitido no TikTok oficial do Grande Museu Egípcio no dia 1º de novembro às 18h (13h no horário de Brasília). Autor: Silke Wünsch

