Gatos pretos: entre superstição, bruxas e Halloween

Seja como companheiros de bruxas, arautos do azar ou símbolos da boa sorte, animais são fonte de fascinação há séculos. Qual a origem dessa reputação e por que eles têm um papel especial no Dia das Bruxas?Quando um gato preto atravessa repentinamente o caminho de alguém, muitos se encolhem instintivamente. Dizem que eles são arautos do azar – especialmente quando cruzam indo da esquerda para a direita. Com seu olhar penetrante, pelo brilhante e andar elegante e furtivo, o gato preto é cercado por uma aura misteriosa; em muitas culturas, é um símbolo do sobrenatural. O Halloween é celebrado em 31 de outubro, e em torno da data encontramos essas criaturas sombrias em muitos lugares: decorações, filmes, fantasias. Mas como os gatos pretos se tornaram ícones de histórias de assombração? De animal de bruxaria a símbolo do Halloween A reputação sinistra remonta à Idade Média. Eles eram um bode expiatório, uma vítima do medo do mal: durante a caça às bruxas, as pessoas acreditavam que os gatos pretos eram, na verdade, bruxas transformadas, capazes de se esgueirar sem serem detectadas durante a noite e trazer azar. Eles eram considerados criaturas do diabo e frequentemente eram queimados junto com supostas bruxas. Em algumas pinturas e desenhos antigos é comum ver gatos pretos ao lado de bruxas. Em alguns lugares da França, até o século 18, 13 gatos pretos eram jogados vivos em fogueiras no solstício de verão; em Ypres, na Bélgica, eles eram atirados de torres de igrejas, como descreve o jornalista francês Jean-Louis Hue em seu livro Le Chat Dans Tous Ses États (O gato em todos os seus estados, em tradução livre). Os primeiros emigrantes europeus levaram consigo suas superstições. Quando o Halloween se tornou popular como festa folclórica nos EUA, no século 19, o gato preto tornou-se parte integrante do festejo. Até hoje, ele aparece com uma corcova torta e olhos brilhantes e sombrios em cartões de Halloween, estatuetas de lápides e abóboras. Em outras culturas, ele traz sorte O gato preto não é considerado um mau presságio em todos os lugares. No Reino Unido e na Irlanda, diz-se que os gatos pretos trazem boa sorte quando cruzam o caminho ou entram em uma casa. Na Escócia, um gato preto na porta anuncia prosperidade. No Japão, o gato preto também simboliza sorte e prosperidade, e é considerado protetor contra doenças. Os gatos que acenam, os tradicionais amuletos da sorte japoneses (Maneki-neko), também vêm na cor preta: eles afastam demônios. Além disso, diz-se que uma mulher que possui um gato preto tem mais sorte com os homens. Gatos pretos também eram frequentemente bem-vistos em navios. Eram considerados um bom presságio, supostamente para afastar tempestades e garantir o retorno para casa. E, claro, caçavam camundongos e ratos. No Antigo Egito, a deusa Bastet era adorada como protetora de mulheres grávidas, mães e crianças, além de responsável pela alegria, música e dança. Ela foi inicialmente retratada como um ser humano com cabeça de gato e, mais tarde, cada vez mais, como um gato de corpo inteiro. Naturalmente, ela era negra. Mas por que os gatos pretos são negros? Uma lenda diz que Deus criou o gato preto antes do corvo. Foi assim que ele adquiriu a cor preta mais pura. A cor de sua pelagem, no entanto, não tem nada a ver com magia, mas sim com genética. O chamado gene B garante a produção do pigmento escuro eumelanina, que escurece a pelagem e, frequentemente, também o nariz e as patas. A maioria dos gatos pretos são machos. O motivo: o gene B está localizado no cromossomo X, do qual os gatos machos possuem apenas um. As gatas têm dois cromossomos X, e é mais raro que ambos sejam ocupados por um gene B. Curiosamente, a variante genética que causa a pelagem preta também parece conferir resistência a doenças – semelhante à forma como certos genes protegem contra o HIV em humanos. Isso é o que descobriram pesquisadores dos Institutos Nacionais de Saúde, uma agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA. A cor escura também pode ser vital para a sobrevivência dos gatos, ajudando-os a ser camuflar à noite e protegendo-os durante a caça. Entre Poe e a cultura pop Os gatos pretos têm um lugar significativo na arte e na cultura ocidental. Em 1843, o escritor americano Edgar Allan Poe dedicou a eles o conto O Gato Preto, um texto de terror tematizando assassinato e loucura. Na cultura pop, o gato preto mais tarde se tornou um símbolo de frieza, teimosia e rebeldia: na série de TV Sabrina, a Bruxinha Adolescente (1996), o gato sarcástico Salem tornou-se um personagem cult, com seus comentários peculiares. Na série animada Sailor Moon, Luna, a gata preta falante com o signo lunar, é a mentora e protetora das heroínas – um símbolo da intuição e sabedoria femininas. Em filmes de Tim Burton, como O Estranho Mundo de Jack e A Noiva Cadáver, gatos pretos fazem parte de sua peculiar linguagem visual rebuscada e melancólica. Com o sucesso do filme de super-heróis da Marvel Studios Pantera Negra (2018), muitas pessoas adotaram gatos pretos de estimação e os batizaram com nomes de personagens do filme, como T'Challa e Shuri. Na cultura rock e gótica, o gato preto é considerado um símbolo de individualidade e poder de atração mística, elegância, distanciamento e orgulho. No Halloween, os gatos pretos representam o obscuro: não claramente o bem ou o mal, mas algo entre os dois. Talvez seja esse o seu apelo – eles personificam a essência do Halloween: brincar com o medo, a alegria do mistério. Superstição com consequências Apesar de seu status cult, os gatos pretos ainda lutam contra preconceitos que vão além da superstição. Em uma pesquisa de 2020 da Associação Alemã de Bem-Estar Animal, 48% dos abrigos de animais pesquisados ​​confirmaram que gatos pretos são mais difíceis de serem adotados. Aparentemente, muitas pessoas acham gatos pretos menos atraentes e preferem animais de outras cores. Eles são mais difíceis de fotografar e não tão instagramáveis ​​quanto gatos de cores mais claras. Muitos abrigos de animais se recusam a doar gatos pretos perto do Halloween para evitar que sejam usados ​​indevidamente como adereços de festas ou até mesmo vítimas de rituais. Das sombras para os holofotes Hoje, campanhas tentam corrigir a imagem dos gatos pretos. Lançados nos EUA em 2011, o Black Cat Appreciation Day (Dia de Apreciação do Gato Preto), em 17 de agosto, e o National Black Cat Day (Dia Nacional do Gato Preto), em 27 de outubro no Reino Unido, têm como objetivo mostrar que eles não são arautos do azar, mas simplesmente gatos com personalidade. O escritor francês Max O'Rell capturou isso bem no século 19: "Se um gato preto traz boa ou má sorte depende se você é um rato ou um humano." Talvez seja hora, especialmente no Halloween, de vê-los não como um símbolo de terror, mas como o que esses amigos peludos pretos realmente são: elegantes, misteriosos, independentes – e um pouco mágicos. Autor: Silke Wünsch