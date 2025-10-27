Cearense que criou 2° melhor panetone do mundo vai ao Mais Você

Brunno Malheiros irá ensinar como fazer a receita premiada no World Panettone Championship nesta segunda-feira, 27

O padeiro cearense Brunno Malheiros, um dos criadores do segundo melhor panetone do mundo , estará na edição desta segunda-feira, 27, do programa Mais Você, transmitido pela Rede Globo. Na participação, Brunno irá ensinar à apresentadora, Ana Maria Braga, e aos telespectadores a receita premiada no World Panettone Championship 2025.

Além do cearense, outros dois membros da equipe, os padeiros Joze Nilson e Débora Zanzini, ambos de São Paulo, irão participar do programa e compartilhar os segredos do quitute que mistura culinária brasileira e italiana.

Na avaliação dos jurados, o chocotone da equipe Squadra Brasile 2025 ganhou destaque pela textura leve e sabor equilibrado. Além de características com massa macia, aroma intenso e notas de cacau nobre, o doce combina lascas de chocolate amargo e ao leite, resultando em um contraste harmonioso.

O processo de preparo da receita é complexo, com cozimento a 150°C e tempo de preparo superior a 12 horas.