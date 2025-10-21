Obras de cearenses participam de mostra de arte moderna em SP

Obras de cearenses participam de mostra de arte moderna em SPObras dos artistas cearenses Leonilson e Efrain Almeida compõem a mostra permanente "Brasil das Múltiplas Faces", que será inaugurada no espaço Itaú Cultural, em São Paulo
Será inaugurada nesta quarta-feira, 22, a exposição de longa duração “Brasil das Múltiplas Faces”, no Itaú Cultural, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.
Entre os 154 artistas que assinam as 185 obras instaladas nos 280 metros quadrados da exposição, o escultor cearense Efrain Almeida é um dos destaques com a exibição da obra “O pagador de promessas”, de 1998.
O artista, que faleceu em decorrência de uma parada cardíaca em setembro de 2024, se tornou um dos representantes da arte moderna cearense, ao combinar elementos da cultura popular nordestina com aspectos autobiográficos.
Já o pintor Leonilson agrega à exposição o bordado “O Recruta, O Aranha, O Penelope”, de 1992, e um acrílico sobre tela, de 1990, este sem título.
Sob o mote da contação das várias histórias da arte no País, a exposição trabalha com o conceito de multiplicidade, buscando mostrar a complexidade do Brasil com um olhar que desafia a visão tradicional de uma única história da arte.
Além de Efrain, grandes nomes compõem a exposição, como Adriana Varejão, Beatriz Milhazes, Candido Portinari, Claudia Andujar, Iberê Camargo, Lygia Clark, Tarsila do Amaral e Tomie Ohtake.
Com um arco temporal que vai de 1889 até o presente, os trabalhos estão dispostos em 10 núcleos, que são: Retratos, Dessemelhança!, Paisagem, Modernos, As Abstrações, Sonhos e Distorções, Nova Figuração, Década de 1970, A Geração 80 e Produção Recente.
Mostra inaugura novo andar voltado à produção contemporânea no Itaú Cultural
Sob a curadoria de Agnaldo Farias, a mostra inaugura o Espaço Milú Villela – Brasiliana: Arte Moderna e Contemporânea, novo piso de exposições permanentes do edifício Itaú Cultural, voltado a obras modernas e contemporâneas.
O nome, dado ao espaço localizado no 7º andar, homenageia a psicóloga, gestora cultural e filantropa Milú Villela, que presidiu o Itaú Cultural (IC) durante 18 anos, de 2001 a 2019, e o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM/SP) entre 1995 e 2019.
Leia mais
Abertura da mostra "Brasil das Múltiplas Faces"
- Quando: terça-feira, 22, das 11 às 20 horas
- Onde: Itaú Cultural (Avenida Paulista, 149 - São Paulo)
- Gratuito
- Mais informações: @itaucultural