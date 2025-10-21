Obras de cearenses participam de mostra de arte moderna em SP

Os cearenses Leonilson e Efrain Almeida compõem a mostra "Brasil das Múltiplas Faces", que será inaugurada permanentemente no espaço Itaú Cultural, em São Paulo / Crédito: Foto 1: Ronaldo Miranda/Divulgação ; Foto 2: Marcos Ramos/Reprodução

Será inaugurada nesta quarta-feira, 22, a exposição de longa duração “Brasil das Múltiplas Faces”, no Itaú Cultural, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. Entre os 154 artistas que assinam as 185 obras instaladas nos 280 metros quadrados da exposição, o escultor cearense Efrain Almeida é um dos destaques com a exibição da obra “O pagador de promessas”, de 1998.

O artista, que faleceu em decorrência de uma parada cardíaca em setembro de 2024, se tornou um dos representantes da arte moderna cearense, ao combinar elementos da cultura popular nordestina com aspectos autobiográficos. Já o pintor Leonilson agrega à exposição o bordado “O Recruta, O Aranha, O Penelope”, de 1992, e um acrílico sobre tela, de 1990, este sem título. Sob o mote da contação das várias histórias da arte no País, a exposição trabalha com o conceito de multiplicidade, buscando mostrar a complexidade do Brasil com um olhar que desafia a visão tradicional de uma única história da arte. Além de Efrain, grandes nomes compõem a exposição, como Adriana Varejão, Beatriz Milhazes, Candido Portinari, Claudia Andujar, Iberê Camargo, Lygia Clark, Tarsila do Amaral e Tomie Ohtake.