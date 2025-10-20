Ana Maria Braga faz tributo a Tom Veiga e Louro José no Mais Você

Mais Você celebra 26 anos com tributo a Tom Veiga e Louro JoséDurante especial de 26 anos do programa, apresentadora lembrou a parceria e se emocionou ao falar do intérprete de Louro José
Em meio à celebração pelos 26 anos do "Mais Você", a manhã desta segunda-feira, 20, foi marcada por emoção e saudade. Ana Maria Braga prestou uma homenagem comovente a Tom Veiga, intérprete do inesquecível Louro José, que morreu em 2020.
Entre imagens de bastidores e momentos marcantes, a apresentadora se emocionou ao rever a parceria que marcou gerações.
“Quantas vezes, depois da sua partida, eu tive a sensação de que você ia comentar um assunto e, óbvio, falar uma bobagem, me fazer rir e chorar durante o programa. Saudade imensa, Louro José”, declarou Ana, com a voz embargada.
A homenagem reuniu cenas dos mais de 5 mil programas em que os dois dividiram o estúdio, lembrando momentos com convidados como Ivete Sangalo, Roberto Carlos, Fábio Jr., Juliana Paes, Maju Coutinho, Marina Ruy Barbosa e Antonio Banderas.
“Foi quando o nosso amado Tom Veiga foi e não voltou”:
Durante o especial, Ana Maria relembrou o ano de 2020, quando passou a apresentar o programa de casa por conta da pandemia. Na época, ela não imaginava que aquele seria também o ano da despedida do amigo.
“O que ninguém esperava era que a gente estava prestes a viver um dos momentos mais difíceis da minha vida, da vida de todo mundo aqui da equipe. Foi quando o nosso amado Tom Veiga foi e não voltou”, disse, emocionada.
O programa relembrou ainda o dia em que a apresentadora entrou ao vivo para anunciar a morte do colega.
“Estou perdendo o Tom, um grande amigo, um menino que a gente nunca discutiu, nunca brigou… E com ele foi junto meu filho, que eu sempre considerei assim. O Louro e o Tom”, disse ela na época, em um dos momentos mais marcantes da televisão brasileira recente.
Parceria e afeto que marcaram gerações:
No especial, Ana ressaltou o carinho e o talento do intérprete do papagaio mais querido do Brasil.
“Quem conheceu o Tom sabia que ele era um cara genial, divertido, comprometido com o que fazia. Todo mundo gostava de estar por perto”, relembrou.
Com a homenagem, o “Mais Você” revisitou uma trajetória construída com leveza, humor e cumplicidade, uma parceria que extrapolou o estúdio e conquistou o público ao longo de mais de duas décadas.
“Quanta saudade, meu amigo Tom, de uma parceria que eu e o Brasil nunca vamos esquecer”, concluiu Ana Maria, antes de pedir um intervalo para se recompor.