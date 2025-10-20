Ana Maria Braga faz tributo a Tom Veiga e Louro José no Mais Você

A edição especial do Mais Você relembrou a trajetória e a amizade entre Ana Maria Braga e Tom Veiga, morto em 2020. / Crédito: Reprodução/ Rede Globo

Em meio à celebração pelos 26 anos do "Mais Você", a manhã desta segunda-feira, 20, foi marcada por emoção e saudade. Ana Maria Braga prestou uma homenagem comovente a Tom Veiga, intérprete do inesquecível Louro José, que morreu em 2020. Entre imagens de bastidores e momentos marcantes, a apresentadora se emocionou ao rever a parceria que marcou gerações.



Leia Também | Felca é contratado pela Globo e estreia quadro no Fantástico “Quantas vezes, depois da sua partida, eu tive a sensação de que você ia comentar um assunto e, óbvio, falar uma bobagem, me fazer rir e chorar durante o programa. Saudade imensa, Louro José”, declarou Ana, com a voz embargada. A homenagem reuniu cenas dos mais de 5 mil programas em que os dois dividiram o estúdio, lembrando momentos com convidados como Ivete Sangalo, Roberto Carlos, Fábio Jr., Juliana Paes, Maju Coutinho, Marina Ruy Barbosa e Antonio Banderas.

“Foi quando o nosso amado Tom Veiga foi e não voltou”:

Durante o especial, Ana Maria relembrou o ano de 2020, quando passou a apresentar o programa de casa por conta da pandemia. Na época, ela não imaginava que aquele seria também o ano da despedida do amigo.

“O que ninguém esperava era que a gente estava prestes a viver um dos momentos mais difíceis da minha vida, da vida de todo mundo aqui da equipe. Foi quando o nosso amado Tom Veiga foi e não voltou”, disse, emocionada. A edição especial do Mais Você relembrou a trajetória e a amizade entre Ana Maria Braga e Tom Veiga, morto em 2020. Crédito: Reprodução/ Rede Globo O programa relembrou ainda o dia em que a apresentadora entrou ao vivo para anunciar a morte do colega.