Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 17/10/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 17/10/2025Um filme de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta,17 de outubro de 2025 (17/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 17 de outubro de 2025 (17/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "A Caminho De Casa"é um longa-metragem dirigido por Charles Martin Smith.
Lucas é um estudante de veterinária que vive com Bella, sua cadelinha especial e inseparável. Um dia, ela é encontrada perdida na rua pelo controle de animais e acaba sendo levada para um abrigo a 400 milhas de distância de seu dono. Mas a surpreendente lealdade de Bella a encoraja a iniciar uma longa e solitária jornada de volta para casa, emocionando a todos que cruzam o seu caminho.
Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
A Caminho De Casa
- Quando: hoje, sexta, 17 de outubro de 2025 (17/10/2025) às 15h40min
- Onde: canal aberto da TV Globo
Podcast Vida&Arte
O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aquiDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente