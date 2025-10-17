Brigitte Bardot: o estado atual de saúde da atriz após cirurgia

Brigitte Bardot aposentou-se das telas na década de 1970 e seguiu como ativista da causa animal / Crédito: Eric Feferberg / AFP

Brigitte Bardot, atriz francesa e ícone do cinema dos anos 1950 e 1960, teve alta hospitalar após internação em estado delicado em um hospital na cidade de Toulon, no sul da França. Aos 91 anos de idade, ela enfrentou complicações de saúde após uma cirurgia feita para tratar uma "doença grave", segundo informações divulgadas pela imprensa francesa nesta quinta-feira, 16.

De acordo com jornais locais, Bardot estava hospitalizada há cerca de três semanas. Ela teria passado mal em sua casa, em Saint-Tropez, e foi levada às pressas para o hospital, onde foi submetida a um procedimento cirúrgico não divulgado pela família. Fontes informaram que seu estado era considerado preocupante quando foi internada. Em comunicado nesta sexta-feira, 17, sua equipe afirmou que a atriz teve alta hospitalar. "Ela agora está descansando em casa, não atenderá a nenhuma solicitação e agradece a todos por respeitarem sua privacidade e tranquilidade".

Brigitte também queria "agradecer a todos que se preocupam com sua saúde e tranquilizá-los", assim como "agradecer à equipe cirúrgica e a toda a equipe que garantiu a sua recuperação". Brigitte Bardot: estado de saúde instável nos últimos anos Esta não é a primeira vez que Brigitte Bardot enfrenta problemas de saúde recentes: em julho de 2023, ela foi atendida em casa após sentir dificuldades para respirar durante uma forte onda de calor que atingiu o sul da França. A atriz parou de atuar na década de 1970 e, desde então, vinha mantendo uma rotina mais reservada, mudando-se definitivamente para a cidade de Saint-Tropez, na Rivieira Francesa.