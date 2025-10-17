Brigitte Bardot: o estado atual de saúde da atriz após cirurgia

Brigitte Bardot: qual é o estado de saúde da atriz hoje?Atriz francesa de 91 anos estava internada há três semanas por "doença grave"; confira atualizações sobre sua saúde após cirurgia
Brigitte Bardot, atriz francesa e ícone do cinema dos anos 1950 e 1960, teve alta hospitalar após internação em estado delicado em um hospital na cidade de Toulon, no sul da França.
Aos 91 anos de idade, ela enfrentou complicações de saúde após uma cirurgia feita para tratar uma "doença grave", segundo informações divulgadas pela imprensa francesa nesta quinta-feira, 16.
De acordo com jornais locais, Bardot estava hospitalizada há cerca de três semanas. Ela teria passado mal em sua casa, em Saint-Tropez, e foi levada às pressas para o hospital, onde foi submetida a um procedimento cirúrgico não divulgado pela família.
Fontes informaram que seu estado era considerado preocupante quando foi internada. Em comunicado nesta sexta-feira, 17, sua equipe afirmou que a atriz teve alta hospitalar.
"Ela agora está descansando em casa, não atenderá a nenhuma solicitação e agradece a todos por respeitarem sua privacidade e tranquilidade".
Brigitte também queria "agradecer a todos que se preocupam com sua saúde e tranquilizá-los", assim como "agradecer à equipe cirúrgica e a toda a equipe que garantiu a sua recuperação".
Brigitte Bardot: estado de saúde instável nos últimos anos
Esta não é a primeira vez que Brigitte Bardot enfrenta problemas de saúde recentes: em julho de 2023, ela foi atendida em casa após sentir dificuldades para respirar durante uma forte onda de calor que atingiu o sul da França.
A atriz parou de atuar na década de 1970 e, desde então, vinha mantendo uma rotina mais reservada, mudando-se definitivamente para a cidade de Saint-Tropez, na Rivieira Francesa.
Brigitte seguiu dedicando-se principalmente ao trabalho com a Fundação Brigitte Bardot, que atua na defesa dos direitos dos animais. A atriz é vegetariana e ativista da causa desde sua juventude.
Brigitte Bardot: atriz e ativista em destaque
Símbolo de uma geração e referência de beleza e atitude, Bardot construiu uma carreira marcada por sucessos no cinema francês, como “E Deus Criou a Mulher” (1956) e “O Desprezo” (1963), além de lançar algumas músicas na época.
Brigitte nasceu em 28 de setembro de 1934. Antes de iniciar a carreira nas telonas, ela fez balé clássico e trabalhou como modelo na adolescência.
Mesmo longe do cinema há décadas, segue sendo uma figura de grande influência cultural e ativista reconhecida internacionalmente. O estado de saúde da atriz segue inspirando preocupação entre fãs e admiradores em todo o mundo.