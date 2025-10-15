Quem foram as primeiras mulheres viajantes? Livros resgatam histórias

O que uma freira do século 4 que peregrinou à Terra Santa tem em comum com uma freira espanhola do século 17 que matou o próprio irmão? E o que uma brasileira escritora, feminista e viúva tem em comum com uma suíça que morreu no deserto aos 27 anos? As quatro foram viajantes e tiveram suas histórias resgatadas recentemente por pesquisas que compartilham relatos de mulheres que desbravaram o mundo. Egéria, Catalina de Erauso, Nísia Floresta e Isabelle Eberhardt foram pioneiras – seja pela forma de viajar ou por ocuparem espaços, até então, restritos a homens.

Obras que resgatam suas trajetórias e de outras viajantes hoje estão em prateleiras de livrarias, após séculos de esquecimento. O que explica o sucesso editorial dessas histórias? "Febre" nas prateleiras De acordo com Paula Carvalho, jornalista e historiadora que organizou uma obra sobre a viajante suíça Isabelle Eberhardt (1877–1904), os textos mostram que as mulheres sempre viajaram, uma vez que o deslocamento é natural ao ser humano. A novidade é a descoberta e o interesse recente pelos relatos femininos, que são menos numerosos do que os masculinos. "Primeiro, tem a questão da alfabetização, porque homens eram de classe mais alta, então tinham mais acesso à educação e à alfabetização. Segundo, há a questão da validação, de eles acharem que o que escrevem é importante", afirma a organizadora de Direito à vagabundagem: As viagens de Isabelle Eberhardt. "Por isso, se vê muito mais relatos de viagens de mulheres em cartas e diários do que em livros."

Para a historiadora e pesquisadora da Universidade São Paulo (USP) Stella Maris Scatena Franco, esses lançamentos são fruto de uma tendência mais ampla que começa nos anos 1960: a expansão de pesquisas de teoria feminista e de movimentos de mulheres. "Esse é um momento rico de consolidação de estudos críticos que tiveram que buscar um espaço na academia, no âmbito das letras e da produção literária. Então esse momento é de consagração dessas lutas, de produção intelectual, debates", explica. As primeiras viajantes O primeiro relato de viagem escrito por uma mulher do qual se tem conhecimento é o de Egéria, que estudiosos inferem ter sido uma freira. A pesquisadora portuguesa e autora do livro Mulheres Viajantes, Sónia Serrano, a chama de "padroeira das viajantes modernas".

Ela viajou, acompanhada de homens do clero e de oficiais do Império Romano, à Terra Santa. Tudo indica que a empreitada se deu no século 4 e durou três anos. Na contramão dessa história, há a de outra freira cuja vida parece um roteiro de filme: a da espanhola Catalina de Erauso, que viveu na era das grandes navegações e, posteriormente, assumiu identidades e nomes masculinos. Ela fugiu do noviciado ainda jovem e empreendeu viagens, chegando a servir como soldado a forças espanholas na América do Sul, em países como Chile e Peru. Em um causo real de contornos ficcionais, ela matou o irmão, o capitão Miguel de Erauso, sem que fosse por ele reconhecida.

A história das duas é contada por Serrano, que se dedicou por quatro anos à pesquisa de 19 mulheres viajantes. Lançado em Portugal em 2014, o livro já está na quinta edição. Em 2025, ganhou uma versão brasileira pela editora Tinta da China. Serrano afirma que queria preencher uma lacuna na história de mulheres viajantes que escreveram relatos sobre o que viram e, com isso, inspirar outras mulheres. "Até agora, a história sempre foi feita por homens, eles sempre escreveram a história. Isso não é nem sequer uma crítica, mas uma constatação. A partir daí, eu quis contrariar um pouco isso", explica. Ela lembra que, ao escrever sobre a velejadora brasileira Tamara Klink para compor o capítulo de viajantes modernas – acrescentado à edição brasileira –, ficou surpresa com o reforço da importância de contar histórias de mulheres.