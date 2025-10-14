Tiny Desk Brasil lança novo show nesta terça, 14; saiba com quem

Juçara Marçal, Thiago França e Kiko Dinucci fazem apresentação inédita ao lado de Negro Leo no Tiny Desk Brasil / Crédito: Divulgação/ Fernanda Carvalho

O Tiny Desk Brasil lançou seu segundo episódio nesta terça-feira, 14, às 11 horas. Os convidados são o grupo Metá Metá e o maranhense Negro Leo. Leia no O POVO + | Confira histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

O encontro inédito entre os artistas da cena experimental dá continuidade à versão brasileira do projeto. Na mesma proposta da versão original, o Tiny Desk lança foco na música, convidando artistas underground e mainstream para o mesmo formato intimista, ao vivo e sem edição ou grandes produções. A temporada brasileira estreou com o pernambucano João Gomes no dia 7 de outubro. Acompanhado de uma banda formada especialmente para a apresentação, o cantor fez um show com alguns hits e outras faixas menos conhecidas em sua voz, como a releitura de "Deusa de Itamaracá".

Conheça mais do convidado do Projeto: Formada por Kiko Dinucci, Juçara Marçal e Thiago França, Metá Metá é uma banda experimental de jazz, com influências do samba, criada em São Paulo no ano de 2008. Outro nome da cena da música experimental, o cantor e compositor Negro Leo lançou seu 9° álbum, "Rela", em novembro de 2024, com letras que se aproximam do funk e uma sonoridade que mistura música eletrônica, MPB e folclore. Juçara Marçal é uma das participações especiais do disco.

O que é o Tiny Desk

A versão brasileira do Tiny Desk Concerts estreou na terça-feira, 7. O formato americano consisteem apresentações musicais intimistas em um cenário pequeno e aconchegante, composto por estantes lotadas de livros e abarrotado de itens decorativos, sem as firulas dos grandes palcos. LEIA TAMBÉM | Festival Zepelim terá pista de música eletrônica com DJs cearenses

Os artistas cantam acompanhados de uma banda e não usam retorno. Ou seja, eles se apresentam sem o ponto que permite ouvirem a si mesmos para sincronizar o canto e os instrumentos. Além disso, o microfone não amplifica a voz nem o som dos instrumentos.



As apresentações ocorrem diante de uma plateia reduzida, que fica na mesma altura do artista, separado apenas por uma mesa. Após a gravação e edição, o show é publicado no YouTube sem que haja correções para além da mixagem de som.

Vjea curiosidades sobre o Tiny Desk Diversos brasileiros já foram convidados para o Tiny Desk Concerts, nos Estados Unidos. Liniker e os Caramelows (2018), Seu Jorge (2020), Rodrigo Amarante (2014), Luedji Luna (2021) e Milton Nascimento (2024) são alguns dos artistas do Brasil que já passaram pela experiência. Quem apresenta a versão nacional do projeto é a comunicadora Sarah Oliveira, mais conhecida por ter sido VJ da MTV, onde comandou programas de música como o Disk e o Luau MTV.