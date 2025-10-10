Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 10/10? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 10 de outubro (10/10/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
Autor Carolina Passos
Carolina Passos Autor
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 10 de outubro.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Os destaques da agenda cultural desta sexta, 10, é a festa Discotecagem, na Estação das Artes.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 10 de outubro (10/10):

Beatlemania Cearense

  • Horário: 15 horas
  • Onde: Shopping Benfica (avenida Carapinima, 2200 - Benfica)
  • Gratuito

Grito de Alerta

  • Com: Masôr Costa
  • Horário: 19h30min
  • Onde: Teatro Morro do Ouro (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
  • Quanto: R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira)
  • Vendas: Sympla

Emozero Fest

  • Horário: 17h30min
  • Onde: De Fabriek (avenida Godofredo Maciel, 470 - Parangaba)
  • Quanto: R$ 15
  • Vendas: Sympla


Samba e Pagode

  • Com: Gabi Nunes e Belinho
  • Horário: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: Sympla

Discotecagem

  • Com: Kolaje, Djs Calú, Lola, Mel, Fyl e Linhatenia
  • Horário: 18 horas
  • Onde: Estação das Artes ( R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Gratuito

That’s Pop

  • Horário: 22 horas
  • Onde: The Lights (av. da Universidade, 2322 - Benfica)
  • Gratuito; retirada de ingressos no Sympla

Sextas Intenções

  • Com: DJ Blueberries, DJ Mmax e DJ Veneno
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: OutGo

Resenha em Dobro

  • Com: Nilsinho SS e Joel Tomaz
  • Horário: 17 horas
  • Onde: Diretoria Vibes ( Rua Frederico Borges, 125)
  • Reservas e mais informações: @diretoriavibes

Sexta com Leite

  • Com: Dinyz Loketa, DJ Havary, DJ Arthênio e DJ Thamyza
  • Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 1820 - Centro)
  • Horário: 22 horas
  • Quanto: R$10
  • Vendas: Outgo

Samba do Vila

  • Com: Samba Geral, 6 Likes e Dj Gusta
  • Horário:a partir das 19 horas
  • Onde: R. Delmiro Gouvêia, 420
  • Quanto: R$ 30

Baile da Anitta

  • Horário: 22 horas
  • Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: Outgo

Gagaween

  • Horário: 22 horas
  • Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: Shotgun.live

O Que Fazemos nas Sombras

  • Com: DJs Dusk e Sat4n
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Snake Bar (av. Carapinima, 1994 - Benfica)
  • Mais informações: @snakebar2020

MPB e Brasilidades

  • Com: Angela Lopez
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Muvuco- Boteco Bar ( R. Coronel Alves Teixeira 1893)
  • Mais informações: @muvucoboteco

