O que fazer em Fortaleza hoje, 10/10? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 10/10? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 10 de outubro (10/10/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 10 de outubro.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Os destaques da agenda cultural desta sexta, 10, é a festa Discotecagem, na Estação das Artes.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 10 de outubro (10/10):
Beatlemania Cearense
- Horário: 15 horas
- Onde: Shopping Benfica (avenida Carapinima, 2200 - Benfica)
- Gratuito
Grito de Alerta
- Com: Masôr Costa
- Horário: 19h30min
- Onde: Teatro Morro do Ouro (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
- Quanto: R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira)
- Vendas: Sympla
Emozero Fest
- Horário: 17h30min
- Onde: De Fabriek (avenida Godofredo Maciel, 470 - Parangaba)
- Quanto: R$ 15
- Vendas: Sympla
Samba e Pagode
- Com: Gabi Nunes e Belinho
- Horário: 21 horas
- Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: Sympla
Discotecagem
- Com: Kolaje, Djs Calú, Lola, Mel, Fyl e Linhatenia
- Horário: 18 horas
- Onde: Estação das Artes ( R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Gratuito
That’s Pop
- Horário: 22 horas
- Onde: The Lights (av. da Universidade, 2322 - Benfica)
- Gratuito; retirada de ingressos no Sympla
Sextas Intenções
- Com: DJ Blueberries, DJ Mmax e DJ Veneno
- Horário: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: OutGo
Resenha em Dobro
- Com: Nilsinho SS e Joel Tomaz
- Horário: 17 horas
- Onde: Diretoria Vibes ( Rua Frederico Borges, 125)
- Reservas e mais informações: @diretoriavibes
Sexta com Leite
- Com: Dinyz Loketa, DJ Havary, DJ Arthênio e DJ Thamyza
- Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 1820 - Centro)
- Horário: 22 horas
- Quanto: R$10
- Vendas: Outgo
Samba do Vila
- Com: Samba Geral, 6 Likes e Dj Gusta
- Horário:a partir das 19 horas
- Onde: R. Delmiro Gouvêia, 420
- Quanto: R$ 30
Baile da Anitta
- Horário: 22 horas
- Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
- Quanto: R$ 10
- Vendas: Outgo
Gagaween
- Horário: 22 horas
- Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: Shotgun.live
O Que Fazemos nas Sombras
- Com: DJs Dusk e Sat4n
- Horário: 19 horas
- Onde: Snake Bar (av. Carapinima, 1994 - Benfica)
- Mais informações: @snakebar2020
MPB e Brasilidades
- Com: Angela Lopez
- Horário: 19 horas
- Onde: Muvuco- Boteco Bar ( R. Coronel Alves Teixeira 1893)
- Mais informações: @muvucoboteco